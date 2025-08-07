विज्ञापन

Success Story: प्रेग्नेंसी में की प्री की तैयारी, डिलिवरी के 17 दिन बाद दी UPSC की मेन्स परीक्षा, 45वीं रैंक लाकर बनीं IAS

ये कहानी है केरल की मालविका की जिन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 45वीं रैंक हासिल कर मिसाल कायम की है.

नई दिल्ली:

Success Story: अक्सर आपने ज्यादातर लोगों से सुना होगा कि शादी हो गए और बच्चे होने के बाद कोई क्या कर सकता है, अपने करियर के बारे में सोचने का तो टाइम ही नहीं मिलता है. लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सभी केवल कहने की बाते हैं, अगर आप चाहे और परिवार साथ दे शादी और बच्चे के बाद भी अपनी पहचान बनाई जा सकती है. इसका जीता-जागता उदाहरण हैं केरल की मालविका, जिन्होंने बच्चे को जन्म देने के 17 दिन बाद ही यूपीएससी की परीक्षा दी और पास होकर आईएएस बनीं. ये कहानी उन महिलाओं को प्रेरित करेगा जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं.

डिलीवरी के 17 दिन बाद दी मेन्स की परीक्षा

ये कहानी है केरल की मालविका की जिन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 45वीं रैंक हासिल कर मिसाल कायम की है. जब वह प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने प्रीलिम्स की परीक्षा दी थी. प्री में पास होने के बाद प्रेग्नेंसी के साथ मेन्स परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दिया, इस दौरान उनके परिवार ने पूरा साथ दिया. डिलीवरी के 17 दिन बाद ही उन्होंने मेन्स की परीक्षा दी और कामयाबी हासिल कर आज सबके लिए प्ररेणा बन गईं.

पहले भी पास कर चुकी हैं यूपीएससी परीक्षा

मालविका लंबे समय से तैयारी कर रही थी, इससे पहले भी वह यूपीएससी की परीक्षा पास कर चुकी थी, लेकिन अपने रैंक से वह खुश नहीं थी,  उन्होंने एग्जाम दिया इस दौरान उनकी शादी हो गई. UPSC में 2019 में भी परचम लहराया था.  118वीं रैंक और 2022 में 172वीं रैंक हासिल की थी, लेकिन अपने मन लायक रैंक न लाने के कारण उन्होंने शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखी और बच्चे के जन्म के बाद भी उन्होंने एग्जाम दिया. 

इतना आसान नहीं था ये रास्ता

एक इंटरव्यू में मालविका बताती हैं कि वह शारीरिक रूप से कमजोर थीं, लेकिन परिवार के सहयोग से उन्होंने यह चुनौती स्वीकार की. उनके पति एक IPS अफसर हैं. 

