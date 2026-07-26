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UPSC Recruitment 2026: प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पदों पर निकली बंपर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन के अनुसार प्रिंसिपल के 124 और वाइस प्रिंसिपल के 704 पदों को भरा जाना है.

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UPSC Recruitment 2026: प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पदों पर निकली बंपर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 जुलाई, 2026 को शुरू हो गई है.

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पदों पर भर्ती निकाली है. ये भर्ती दिल्ली सरकार (NCT) के शिक्षा विभाग में की जानी है. भर्ती से जुड़े नोटिफिकेशन के अनुसार, प्रिंसिपल के 124 और वाइस प्रिंसिपल के 704 पदों को भरा जाना है. इस तरह से कुल 828 पदों पर ये भर्ती सीधे तौर पर की जानी है. UPSC की ओर से जारी भर्ती के नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 जुलाई, 2026 को शुरू हो गई है. जो कि 14 अगस्त, 2026  तक चलने वाली है. जो इच्छुक उम्मीदवार तय शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और उम्र की शर्तों को पूरा करते हैं, वे UPSC के आधिकारिक ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन (ORA) पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं.

प्रिंसिपल भर्ती से जुड़ी योग्यता 

  • किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से मास्टर में डिग्री होनी चाहिए.
  • बैचलर ऑफ़ एजुकेशन (B.Ed.) किया होना चाहिए.
  • किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में वाइस प्रिंसिपल/पोस्ट ग्रेजुएट टीचर/ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के तौर पर 10 साल का टीचिंग अनुभव.
  • आयु सीमा: 50 साल (UR/EWS), 53 साल (OBC), 55 साल (SC/ST); योग्य PwBD उम्मीदवारों के लिए छूट के साथ.

वाइस प्रिंसिपल भर्ती से जुड़ी योग्यता 

  • किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से मास्टर डिग्री होनी चाहिए.
  • बैचलर ऑफ़ एजुकेशन (B.Ed.)
  • पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के तौर पर दो साल का अनुभव या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के तौर पर तीन साल का अनुभव.
  • आयु सीमा: 35 साल (UR/EWS), 38 साल (OBC), 40 साल (SC/ST); PwBD उम्मीदवारों के लिए लागू छूट के साथ.

उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए 1 नवंबर, 2026 को एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट (CRT) आयोजित करेगा. 

नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं-

यहां करें आवेदन

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