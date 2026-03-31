भारत सरकार में एंथ्रोपोलॉजिस्ट के 2 पदों पर भर्ती, यूपीएससी ने निकाली वैकेंसी

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी (UPSC) ने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (Anthropological Survey of India) में एंथ्रोपोलॉजिस्ट (Anthropologist) के पदों पर भर्ती निकाली है. खास बात ये है कि ये भर्ती सीधे इंटरव्यू आधारित प्रक्रिया के जरिए की जाएगी, जिससे योग्य उम्मीदवारों को बिना लंबी परीक्षा प्रक्रिया के मौका मिल सकता है. अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये अवसर आपके लिए काफी खास साबित हो सकता है.

कितने पदों पर होगी भर्ती

यूपीएससी ने कुल 2 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. इनमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानवविज्ञानी के पद शामिल हैं. एक पद सांस्कृतिक मानवविज्ञान से जुड़ा है, जिसमें समाज और संस्कृति का अध्ययन किया जाता है. वहीं दूसरा पद शारीरिक मानवविज्ञान से संबंधित है, जिसमें इंसान के शरीर और विकास पर काम होता है. ये दोनों पद एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आते हैं, जो देश में मानव जीवन और समाज पर रिसर्च करने वाली प्रमुख संस्था है.

आवेदन कब और कैसे करें

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार 17 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे. इसके लिए उम्मीदवारों को यूपीएससी (UPSC) की आधिकारिक वेबसाइट और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लिकेशन पोर्टल (Online Recruitment Application Portal) पर जाकर फॉर्म भरना होगा.

जरूरी निर्देश और जानकारी

यूपीएससी (UPSC) ने इस भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन संख्या 01/2026 जारी किया है. इसमें उम्मीदवारों के लिए सभी जरूरी निर्देश और योग्यता से जुड़ी जानकारी दी गई है. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके.

क्यों खास है ये मौका

एंथ्रोपोलॉजी यानी मानवविज्ञान में काम करने वालों के लिए ये नौकरी अच्छी और सम्मानजनक मानी जाती है. इसमें लोगों और उनकी जिंदगी को करीब से समझने का मौका मिलता है. भारत जैसे अलग-अलग संस्कृति वाले देश में इस काम की अहमियत ज्यादा होती है, जिससे आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलते हैं.

ये भी पढ़ें- UPPSC Result: मुरादाबाद की दीक्षा अग्रवाल ने बिना कोचिंग पास की परीक्षा, पूरे राज्य में 15वीं रैंक