एक घंटे में कितना कमा लेते हैं एलन मस्क? जानकर घूमने लगेगा माथा

Elon Musk दुनिया के सबसे अमीर और मशहूर बिजनेसमैन हैं. उनकी कमाई की रफ्तार हैरान करने वाली है. मिनटों, घंटों और दिनों में अरबों की कमाई. फरवरी 2024 तक उनकी नेटवर्थ लगभग 198.9 अरब डॉलर रही.

Elon Musk Earning and Net Worth: एलन मस्क, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और अमीर बिजनेसमैन में से एक हैं. उनकी कमाई और प्रॉपर्टी बढ़ाने की स्पीड इतनी तेज है कि इसे समझ पाना भी मुश्किल हो सकता है. हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक, मस्क पर मिनट करीब 6,887 डॉलर, पर घंटे 4,13,220 डॉलर, पर डे 99,17,280 डॉलर और प्रति सप्ताह 6,94,20,960 डॉलर कमाते हैं. फरवरी 2024 तक उनकी कुल संपत्ति लगभग 198.9 अरब डॉलर थी. और, उनकी कमाई की स्पीड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो पर सेकंड114.80 डॉलर कमाते हैं. ये आंकड़ा न सिर्फ उनकी आर्थिक ताकत को दिखाता है, बल्कि बिजनेस की दुनिया में उनकी मजबूत स्थिति का भी अहसास करवाता है.

मस्क की संपत्ति का सोर्स

मस्क की विशाल संपत्ति मुख्य रूप से उनके अलग अलग बिजनेस से आती है. टेस्ला में 20.5%, स्पेसएक्स में 42%, स्टारलिंक में 54%, और एक्स (पूर्व ट्विटर) में 74% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने के कारण उनकी संपत्ति लगातार बढ़ रही है. इसके अलावा, उनकी अन्य कंपनियां जैसे द बोरिंग कंपनी, एक्सएआई, और न्यूरालिंक भी उनके फाइनेंशियल स्टेटस को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं. इन सभी कंपनियों में उनकी प्रमुख हिस्सेदारी है, और वो इनकी सफलता से सीधे तौर पर मुनाफा हासिल करते हैं.

मस्क के बिजनेस केवल फाइनेंशियल एंगल से नहीं, बल्कि तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बेहद प्रभावशाली हैं. टेस्ला के इलेक्ट्रिक वाहनों की सफलता, स्पेसएक्स का अंतरिक्ष मिशन और स्टारलिंक का इंटरनेट सेवा विस्तार, इन सभी ने मस्क को सिर्फ एक बिजनेसमैन के रूप में नहीं, बल्कि एक तकनीकी गेमचेंजर के रूप में भी स्थापित किया है.

दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों की रेस

मस्क की कुल संपत्ति भले ही कुछ घट गई हो, लेकिन वो अभी भी बर्नार्ड अरनॉल्ट (LVMH के प्रमुख) और जेफ बेजोस जैसे अरबपतियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. हालांकि, उनके अलग अलग और सक्सेसफुल बिजनेस की वजह से उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है. ये जाहिर करता है कि मस्क आने वाले समय में और भी ज्यादा रईस और ताकतवर हो सकते हैं. क्योंकि, उनके पास ऐसी कंपनियां हैं जो आने वाले वर्षों में उन्हें फाइनेंशियल रूप से और भी आगे ले जा सकती हैं.

