UPSC Interview 2025: सिविल सर्विसेज पर्सनैलिटी टेस्ट 2025 के लिए ई-समन लेटर जारी, इस तरह करें डाउनलोड

UPSC ने कुल 649 कैंडिडेट्स के लिए ई-समन लेटर जारी किया है. नोटिफिकेशन में कहा गया, "कैंडिडेट्स को बताई गई पर्सनैलिटी टेस्ट (इंटरव्यू) की तारीख और समय में बदलाव की कोई रिक्वेस्ट आमतौर पर नहीं मानी जाएगी."

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने UPSC सिविल सर्विसेज़ (मेन) एग्जामिनेशन 2025 के पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए ई-समन लेटर जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार UPSC 2025 इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं. वो ऑफिशियल वेबसाइट (upsconline.gov.in) पर जाकर लेटर डाउनलोड कर लें. बता दें कि UPSC 2025 के इंटरव्यू 8 दिसंबर से शुरू हो गए हैं जो कि से 19 दिसंबर, 2025 तक चलने वाले हैं. सुबह के सेशन के लिए रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 9 बजे और दोपहर के सेशन के लिए दोपहर 1 बजे रखा गया है.

कैंडिडेट ई-समन लेटर कैसे डाउनलोड करें-

नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फोलो करते हुए आप ई-समन लेटर डाउनलोड कर सकते है.

  1.  सबसे पहले UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
  2. होम साइट पर, UPSC सिविल सर्विसेज़ मेन एग्जाम 2025 ई-समन लेटर के लिंक होगा. इस लिंक पर क्लिक कर लें.
  3. कैंडिडेट को एक नए पेज पर अपनी लॉगिन जानकारी डालने को कहा जाएगा.
  4. य़हां पर क्लिक करें, आपका ई-समन लेटर दिखाई देगा.
  5. उसे डाउनलोड करें.
  6. इसकी एक फिजिकल कॉपी सेव कर लें.

बता दें यूपीएससी इंटरव्यू में शामिल होने वाले कैंडिडेट को यात्रा भत्ता दिया जाएगा. केवल सेकंड या स्लीपर क्लास ट्रेन का किराए दिया जाएगा.

