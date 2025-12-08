UPSC इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं ये सवाल, 5वें नंबर के सवाल पर अक्सर अटक जाते हैं उम्मीदवार

Top UPSC IAS Interview Questions: UPSC सिविल सर्विसेज़ एग्जाम (IAS) को पास करना बेहद ही मुश्किल होता है. अधिकतर उम्मीदवार प्रीलिमिनरी एग्जाम और मेन एग्जाम को अच्छे अंकों से पास करने के बाद भी पर्सनैलिटी टेस्ट (इंटरव्यू) को क्लियर करने से रह जाते हैं. इसकी वजह होती है सही से इंटरव्यू की तैयारी न करें. अगर आप UPSC एग्जाम के पर्सनैलिटी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं. तो करेंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज को अच्छे से मजबूत कर लें. इसके अलावा सेल्फ इंट्रोडक्शन की अच्छे से तैयारी कर लें. आज हम आपको कुछ ऐसा सवाल बताने जा रहे हैं जो कि अक्सर UPSC IAS इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं. इन सवालों के जवाब आप अच्छे से तैयार कर लें, ताकि जब आपसे ये पूछे जाएं तो तुंरत और अच्छे से इनका जवाब आप दे सकें.

Top UPSC IAS Interview Questions-

UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रोसेस का अंतिम चरण UPSC इंटरव्यू होता है. इसे पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहा जाता है. जो कैंडिडेट मेन्स एग्जाम क्लियर करते हैं, उनका ही चयन UPSC इंटरव्यू के लिए होता है.

1. आप IAS क्यों बनना चाहते हैं, किस बात ने आपको इसके लिए मोटिवेट किया?

इस सवाल का जवाब आप एकदम सच्चे तरीके से दें. जिस बात ने आपको मोटिवेट किया है उसे अच्छे से समझाएं. मनगढ़ंत कहानी सुनाने से बचें. जितना आप रियल जवाब देंगे उतना ही सही होगा. फेक जवाब देने से आपके अंक काटे जा सकते हैं.

2: ऐसे मौजूदा नेशनल या इंटरनेशनल मुद्दे पर बात करें जिसमें आपकी दिलचस्पी हो?

हाल ही में चल रहे नेशनल या इंटरनेशनल मुद्दे का ही जिक्र करें. क्योंकि ताजा नेशनल या इंटरनेशनल मुद्दे आपको अच्छे से याद होंगे और खुलकर आप इसपर बात कर सकेंगे.

3: टाइम अच्छे से कैसे मैनेज कर सकते हैं?

अपने अनुभव के साथ ही इसका उत्तर दें. जैसे आपने कैसे टाइम मैनेज कर UPSC की तैयारी की है.

4. आपके करियर के लक्ष्य क्या हैं?

जो भी उत्तर दें वो एकदम साफ होना चाहिए. किसी तरह से कन्यूजन जवाब में नहीं दिखनी चाहिए.

5. हाल ही में सरकार की वो कौन सी पॉलिसी है जिसने आपका ध्यान खींचा हो?

इस सवाल का जवाब सोच समझकर दें. जल्दबाजी न करें. साथ ही इस बात का ध्यान रखें की पॉलिसी से जुड़ी नेगेटिव बात करने से बचें. बैलेंस्ड जवाब दें.