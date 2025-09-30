UPSC ESE 2026 Apply Online: आसान स्टेप्स में आवेदन कैसे करें, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

UPSC ESE 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम (ESE) 2026 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 474 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. अगर आप भी UPSC ESE 2026 में शामिल होना चाहते हैं, तो फटाफट ऑनलाइन आवेदन कर लें. इस आर्टिकल में जानिए जरूरी डेट्स से लेकर एलिजिबिलिटीज और अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस..



UPSC ESE 2026 की जरूरी जानकारी

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि- 16 अक्टूबर 2025

ऑनलाइन आवेदन लिंक- upsconline.nic.in

मुख्य वेबसाइट- upsc.gov.in



UPSC ESE 2026: आवेदन करने का तरीका

इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2026 के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना होगा. यह प्लेटफॉर्म UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है. OTR के बाद ही आप आवेदन फॉर्म भर पाएंगे. इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है.



UPSC ESE 2026: आवेदन की प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिए गए 'Acting Examination' लिंक पर क्लिक करें.

3. 'ESE Examination 2026' लिंक चुनें.

4. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें.

5. लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें।

6. एप्लीकेशन फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें.

शैक्षणिक योग्यता

अगर आप भी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2026 के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो आपके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. आवेदन करने से पहले अधिकारिक नोटिफिकेशन में शैक्षणिक योग्यता जरूर चेक करें.

आयु सीमा

न्यूनतम उम्र- 21 वर्ष

अधिकतम उम्र- 30 वर्ष

जन्मतिथि सीमा- 2 जनवरी 1996 के पहले और 1 जनवरी 2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए.



आवेदन फीस

सामान्य और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपए

महिला, SC, ST और PWBD कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं.

