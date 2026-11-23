उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने यूपी सुपर टीईटी 2026 की परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है. ये परीक्षा 3 और 4 दिसंबर को होने वाली असिस्टेंट टीचर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वो आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपनी एग्जाम सिटी देख सकते हैं. इसमें उम्मीदवारों को ये जानकारी दी गई है कि उनका परीक्षा केंद्र किस जिले में पड़ा है. हालांकि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुए हैं.

UP Super TET 2026 एग्जाम सिटी स्लिप ऐसे करें डाउनलोड