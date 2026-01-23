विज्ञापन

भारत में मौजूद अमेरिकी एंबेसी में नौकरी कैसे मिलती है? जानें कहां करना होता है आवेदन

भारत में मौजूद अमेरिकी एंबेसी में भारतीय नागरिकों के लिए कई तरह की नौकरियां निकलती हैं. इन नौकरियों के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होता है. सैलरी अच्छी होती है और जॉब में इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस मिलता है. जानिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
भारत में मौजूद अमेरिकी एंबेसी में नौकरी कैसे मिलती है? जानें कहां करना होता है आवेदन
यूएस एंबेसी में नौकरी कैसे लगती है

US Embassy jobs in India: भारत में मौजूद अमेरिकी एंबेसी में नौकरी करना लाखों युवाओं का सपना होता है. वजह अच्छी सैलरी, इंटरनेशनल वर्क कल्चर, जॉब सिक्योरिटी और शानदार एक्सपीरियंस है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि अमेरिकी एंबेसी में जॉब मिलती कैसे है, कौन अप्लाई कर सकता है और प्रोसेस क्या होता है. अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है. यहां हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप पूरी जानकारी बताएंगे.

भारत में अमेरिकी एंबेसी कहां-कहां है

भारत में अमेरिका की एंबेसी और काउंसलेट कई शहरों में मौजूद हैं. इनमें नई दिल्ली (मुख्य एंबेसी), मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद शामिल हैं. इन सभी जगहों पर समय-समय पर लोकल स्टाफ के लिए नौकरियां निकलती रहती हैं.

अमेरिकी एंबेसी में किस तरह की नौकरियां मिलती हैं

  • ऑफिस असिस्टेंट
  • क्लर्क या डाटा एंट्री
  • ड्राइवर
  • सिक्योरिटी गार्ड
  • टेक्निकल स्टाफ
  • आईटी सपोर्ट
  • अकाउंट्स और फाइनेंस स्टाफ
  • ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर
  • कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव

अमेरिकी एंबेसी में नौकरी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है

  • उम्मीदवार भारतीय नागरिक हो
  • कम से कम 12वीं या ग्रेजुएशन (जॉब के हिसाब से)
  • इंग्लिश बोलने-लिखने की बेसिक से अच्छी जानकारी
  • कंप्यूटर की सामान्य जानकारी (कई पोस्ट के लिए)
  • कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस जरूरी

अमेरिकी एंबेसी में नौकरी के लिए अप्लाई कहां करें

यहां नौकरी के लिए कहीं जाकर फॉर्म नहीं भरना होता है. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और इसके लिए अमेरिकी सरकार का ऑफिशियल पोर्टल होता है, जिसे ERA (Electronic Recruitment Application) कहा जाता है. यहीं से नई वैकेंसी देखी जाती है, अकाउंट बनाया जाता है और ऑनलाइन आवेदन किया जाता है.

अमेरिकी एंबेसी जॉब के लिए आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)

  • सबसे पहले अमेरिकी एंबेसी के ऑफिशियल जॉब पोर्टल या https://in.usembassy.gov/jobs/ पर जाकर अकाउंट बनाना होता है.
  • अपनी प्रोफाइल बनाकर नाम, पता, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स और लैंग्वेज जैसे डिटेल्स देने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं.
  • अपने शहर और स्किल के हिसाब से जॉब सर्च करें.
  • जिस पोस्ट के लिए आप फिट हों, उसी पर अप्लाई करें.
  • शॉर्टलिस्ट होने पर इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड चेक होता है
  • इसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है.
  • अमेरिकी एंबेसी में सैलरी और सुविधाएं कितनी मिलती है
  • शुरुआती लेवल- 40-60 हजार रुपए महीने
  • मिड लेवल- 70 हजार से लेकर 1.20 लाख महीना तक
  • सीनियर पोस्ट- 1.5 लाख या उससे ज्यादा
  • मेडिकल सुविधा, पेड लीव, इंटरनेशनल वर्क
  • एक्सपीरियंस, सिक्योर जॉब जैसी सुविधाएं

12वीं पास करते ही लग जाएगी सरकारी नौकरी, राज्य सरकार निकालती है ये वैकेंसी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
US Embassy, US Embassy Jobs In India, Embassy Jobs In India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com