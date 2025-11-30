Bihar Board Exam 2026 Date: बिहार बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा की तारीख घोषित, इस दिन से एग्जाम शुरू

Bihar Board Exam 2026 Date: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है. स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डेटशीट की जानकारी ले सकते हैं. स्टूडेंट्स अपने स्कूलों से भी टाइम-टेबल डाउनलोड कर सकते हैं. जारी शेड्यूल के मुताबिक, इंटर की परीक्षाएं 2 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक चलेंगी. 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होगी और 25 फरवरी 2026 तक चलेगी.

10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों के साथ-साथ एआई चैटबॉट के जरिए हर जानकारी के बारे में बताया है. स्टूडेंट्स के लिए ये पहली बार होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक के जरिए छात्रों को मदद मिलेगी. बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने 2026 का एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया है. इंटर की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी. इसके बाद परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक चलेगी.

यहां देखें टाइम-टेबल

17 फरवरी

पहली शिफ्ट- मातृभाषा (हिंदी, बांग्ला,उर्दू, मैथिली)

दूसरी शिफ्ट- मातृभाषा ( हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली)

18 फरवरी

पहली शिफ्ट- 110 गणित

दूसरी शिफ्ट-210 गणित

19 फरवरी

पहली शिफ्ट- द्वितीय भारतीय भाषा

(हिन्दी भाषियों के लिए 105-संस्कृत, 107-अरबी, 108-फारसी एवं 109-भोजपुरी में से कोई एक भाषा तथा अहिन्दी भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा 106-हिन्दी)

सेकेंड शिफ्ट-द्वितीय भारतीय भाषा

(हिन्दी भाषियों के लिए 205-संस्कृत, 207-अरबी, 208-फारसी एवं 209-भोजपुरी में से कोई एक भाषा तथा अहिन्दी भाषियों के लिए राष्ट्रभाषा 206-हिन्दी)

20 फरवरी

फर्स्ट शिफ्ट - 111 सामाजिक विज्ञान

सेकेंड शिफ्ट - 211 सामाजिक विज्ञान

21 फरवरी

फर्स्ट शिफ्ट - 112 विज्ञान

सेकेंड शिफ्ट - 212 विज्ञान

23 फरवरी

फर्स्ट शिफ्ट- 113 अंग्रेजी (जनरल)

सेकेंड शिफ्ट - 213 अंग्रेजी (जनरल)

24 फरवरी

फर्स्ट शिफ्ट -वैकल्पिक विषय (जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत, मैथिली आदि)

सेकेंड शिफ्ट - वैकल्पिक विषय

25 फरवरी

फर्स्ट शिफ्ट -बिजनेस सब्जेक्ट

बिहार बोर्ड 12वीं का टाइम टेबल 2026

2 फरवरी

फर्स्ट शिफ्ट - बायोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स और म्यूजिक की

सेकेंड शिफ्ट - फिजिक्स, फिलॉसफी, बिजनेस स्टडीज और फाउंडेशन कोर्स

5 फरवरी

पहली पाली - फिजिक्स

दूसरी पाली -ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज और म्यूजिक

6 फरवरी

फर्स्ट शिफ्ट - इंग्लिश

सेकेंड शिफ्ट- आई.ए की हिंदी और वोकेशनल अरबी

7 फरवरी

फर्स्ट शिफ्ट - केमिस्ट्री

सेकेंड शिफ्ट- इंग्लिश, एग्रीकल्चर

9 फरवरी

फर्स्ट शिफ्ट - हिंदी

सेकेंड शिफ्ट - वोकेशनल इलेक्टिव पेपर-1

10 फरवरी

फर्स्ट शिफ्ट - सभी भाषाओं-उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, फारसी, पाली, बांग्ला

सेकेंड शिफ्ट - साइकोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप

11 फरवरी

फर्स्ट शिफ्ट - म्यूजिक और वोकेशनल इलेक्टिव पेपर-2

सेकेंड शिफ्ट - आई.एससी के सुरक्षा, शिक्षा, पर्यटन, रिटेल, होम साइंस और आई.ए के मैथ, हिस्ट्री, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र

12 फरवरी

फर्स्ट शिफ्ट - समाजशास्त्र

सेकेंड शिफ्ट - अकाउंटेंसी, रिटेल मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT

13 फरवरी

फर्स्ट शिफ्ट - तीनों स्ट्रीम की भाषाओं की परीक्षा.

सेकेंड शिफ्ट - कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया एंड वेब टेक, योगा तथा वोकेशनल के अलग-अलग ट्रेड्स.

ये भी पढ़ें-जेएनयू में PhD सेकेंड फेज के लिए एडमिशन शुरू, नया डुअल साइकिल सिस्टम लागू