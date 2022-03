UKPSC CFO Admit Card Released: चीफ फायर ऑफिसर एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस वेबसाइट से कर सकेंगे डाउनलोड

चीफ फायर ऑफिसर परीक्षा के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 13 अप्रैल 2022 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार स्थित परीक्षा भवन में आयोजित किया जाना तय किया गया है. बता दें कि ये भर्तियां उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग के तहत चीफ फायरमैन ऑफिसर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा किया जा रहा है.

नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर यूकेपीएससी सीएफओ एडमिट कार्ड डाउनलोड करें

1.सबसे पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ukpsc.gov.in पर जाएं.

2.फिर होमपेज पर '‘Regarding downloading of online admit card for the screening test of Chief Fire Officer Exam-2021'लिकं पर क्लिक करें.

3.इसके बाद एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें.

4.एडमिट कार्ड लिंक पर अपना लॉगिन विवरण दर्ज करें.

5. अंत में कंप्यूटर स्क्रीन पर एडमिट कार्ड नजर आएगा. अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल कर रखें.

