विज्ञापन

उत्तराखंड: UKPSC ने जारी किया 2026 का नया कैलेंडर, जान लीजीए कब होगी कौन सी भर्ती परीक्षा

Uttarakhand Govt Jobs Exam Calender 2026: जारी शेड्यूल के मुताबिक, 12 प्रमुख परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिनकी शुरुआत 19 जनवरी 2026 से होगी. लास्ट परीक्षा 5 जुलाई 2026 को खत्म होगी. कौन सी परीक्षा कब होगी इसकी जानकारी आगे दी गई है. 

Read Time: 2 mins
Share
उत्तराखंड: UKPSC ने जारी किया 2026 का नया कैलेंडर, जान लीजीए कब होगी कौन सी भर्ती परीक्षा
नई दिल्ली:

Uttarakhand Govt Jobs Exam Calender 2026: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने आने वाली कई भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है. इस कैलेंडर में उत्तराखंड में आने वाली सभी बड़ी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी दी गई है. सरकारी नौकरी करने की तैयारी करने वाले उम्मीदवार जो खासकर उत्तराखंड में नौकरी करना चाहते हैं वे तारीखों को नोट कर लें और एग्जाम की तारीखों के हिसाब से अपनी तैयारी तेज कर लें. जारी शेड्यूल के मुताबिक, 12 प्रमुख परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिनकी शुरुआत 19 जनवरी 2026 से होगी. लास्ट परीक्षा 5 जुलाई 2026 को खत्म होगी. कौन सी परीक्षा कब होगी इसकी जानकारी आगे दी गई है. 

यह रहेगा परीक्षा कार्यक्रम

  • 19 से 22 जनवरी 2026-न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ वर्ग) मुख्य परीक्षा 2023
  • 25 जनवरी 2026 –प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज (विषयवार आरक्षित) मुख्य परीक्षा 2025 (वस्तुनिष्ठ)
  • 31 जनवरी 2026 –समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2024 (महाधिवक्ता कार्यालय, नैनीताल)
  • 8 फरवरी 2026 –प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज सीमित विभागीय लिखित परीक्षा 2025 (वस्तुनिष्ठ)
  • 14 मार्च 2026 –अपर निजी सचिव मुख्य परीक्षा 2024 (सचिवालय/लोक सेवा आयोग)
  • 22 मार्च 2026 –अधीक्षिका परीक्षा 2025 (स्क्रीनिंग), महिला कल्याण विभाग
  • 5 अप्रैल 2026 –प्रवक्ता इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2025 (विषयवार आरक्षित)
  • 12 अप्रैल 2026 –सहायक निदेशक परीक्षा 2025 (डेयरी विकास विभाग)
  • 26 अप्रैल 2026 –प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2025 (विषयवार आरक्षित) (वस्तुनिष्ट)
  • 17 मई 2026 - सम्मिलित राज्य सिविल/अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 (प्रारंभिक परीक्षा)
  • 14 जून 2026 - प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 (विषयवार आरक्षित)
  • 5 जुलाई 2026 - सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 (प्रारंभिक परीक्षा)
     

ये भी पढ़ें-UPPSC Vacancy 2025: यूपी में निकली डायरेक्ट भर्ती के लिए वैकेंसी, शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttarakhand Govt Jobs, Govt Jobs 2025, Govt Jobs Alert, Govt Jobs Alert 2025, Govt Jobs For Female Graduates 2022
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com