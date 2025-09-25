UPPSC Vacancy 2025: यूपी में निकली डायरेक्ट भर्ती के लिए वैकेंसी, शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

UPPSC Vacancy 2025: यूपी सरकार ने अलग-अलग विभागों में डायरेक्ट भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सिधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके तहत उत्तर प्रदेश आयुष (आयुर्वेद) विभाग के तहत प्रोफेसर (आचार्य) 12 पदों पर भर्ती की जाएगी. आयुष (यूनानी) विभाग के तहत प्राध्यापक के तीन पद, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के तहत रसायनज्ञ एवं सहायक भू-भौतिकीविद् दो पद हैं. राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय में कार्यपालक अधिकारी के दो पद हैं, जबकि संस्कृति निदेशालय में क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी, परिवार कल्याण महानिदेशालय में रिसर्च अधिकारी और सिस्टम एनालिस्ट के एक-एक पदों पर सलेक्शन किया जाएगा.

इन भर्तियों के लिए भी कर लें अप्लाई

यूपीपीएससी की सिधी भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को ओटीआर करना अनिवार्य है. ऑनलाइन आवेदन फीस ऑनलाइन लिए जाएंगे. इस भर्ती के लिए आवेदन की तारीख 27 अक्टूबर 2025 है. जबकि ऑनलाइन आवेदन में किसी भी तरह की लास्ट डेट 3 नवंबर 2024 है. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार वेबसाइट पर विजिट करें.

UP में निकली अन्य भर्ती

इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से (FPO) के 182 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगी गई है. आवेदन स्वीकार करने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर 2025 है. इसके लिए आयु सीमा 40 साल अधिकतम होगी. जिनके पास लॉ की डिग्री है, वे आवेदन कर सकते हैं. इससे पहले यूपी सरकार ने जीआईसी प्रवक्ता के लिए वैकेंसी निकाली थी.

ये भी पढ़ें-IAS ऑफिसर बनने पर कब मिलता है प्रमोशन, कितनी बढ़ती है सैलरी, जानिए सब कुछ यहां