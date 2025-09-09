विज्ञापन

UPSC Success Story: एक नहीं बल्कि दो बार यूपीएससी क्लियर कर IAS बनीं अर्पिता थुबे, सोशल मीडिया पर भी हैं स्टार

अगर कोई UPSC एग्ज़ाम को एक बार नहीं बल्कि दो बार पास कर ले, तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी. आईएएस अर्पिता थुबे ने यही कमाल कर दिखाया.

UPSC Success Story: एक नहीं बल्कि दो बार यूपीएससी क्लियर कर IAS बनीं अर्पिता थुबे, सोशल मीडिया पर भी हैं स्टार
नई दिल्ली:

UPSC एग्जाम… नाम सुनते ही टेंशन बढ़ जाती है. यूपीएससी को लोग भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिनते हैं. लाखों कैंडिडेट्स हर साल इस सपने के साथ बैठते हैं कि वो IAS या IPS बनेंगे, लेकिन ज्यादातर को निराशा ही हाथ लगती है. ऐसे में अगर कोई इस एग्जाम को एक बार नहीं बल्कि दो बार पास कर ले, तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी. IAS अर्पिता थुबे ने यही कमाल कर दिखाया. अर्पिता ने ये साबित कर दिया कि जज्बा और हिम्मत हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है. पहले 2020 में IPS बनीं और फिर 2022 में IAS का ताज हासिल कर लिया.

IPS से IAS तक का सफर

साल 2020 में अर्पिता ने पहली बार UPSC पास किया और 383वीं रैंक लाईं. उन्हें IPS कैडर मिला. लेकिन उनका सपना IAS बनने का था और इसी वजह से उन्होंने दोबारा कोशिश की. साल 2022 में उन्होंने शानदार 214वीं रैंक हासिल की और IAS बनकर अपने अरमान पूरे कर लिए.

ब्यूटी विद ब्रेन

अर्पिता थुबे (IAS Arpita Thubey) को लोग सिर्फ उनकी मेहनत और रिजल्ट्स की वजह से नहीं, बल्कि उनकी पर्सनालिटी की वजह से भी जानते हैं. वो ‘ब्यूटी विद ब्रेन' का असली उदाहरण हैं. कड़ी मेहनत, स्मार्ट अप्रोच और कभी हार न मानने वाले नजरिए ने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया.

इंजीनियरिंग से सिविल सर्विस तक का सफर

अर्पिता ने सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. टेक्निकल बैकग्राउंड होने के बावजूद उन्होंने सिविल सर्विसेज़ को अपना करियर चुना और कमाल कर दिखाया.उनकी मेहनत ने यह दिखा दिया कि मंज़िल पाने के लिए बैकग्राउंड नहीं, बल्कि लगन मायने रखती है.

सोशल मीडिया सेंसेशन

IAS बनने के साथ-साथ अर्पिता सोशल मीडिया पर भी स्टार हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 96 हज़ार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. यहां वो अपनी जर्नी और मोटिवेशनल पोस्ट्स शेयर करके युवाओं को प्रेरित करती रहती हैं.

