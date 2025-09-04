एक्ट्रेस सी खूबसूरत हैं IPS अंशिका वर्मा, ब्यूटी विथ ब्रेन का हैं परफेक्ट कॉम्बिनेशन, सोशल मीडिया की भी स्टार

IPS Success Story: भारत में कई ऐसी महिला अधिकारी हैं, जो अपने काम के साथ-साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी चर्चा में रहती हैं. इन्हें ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है, उन्हीं में से एक है आईपीएस अंशिका वर्मा (IPS Anshika Verma) जो अपने काम के साथ-साथ अपने दमदार अंदाज और खूबसूरती के लिए भी चर्चा में रहती हैं. सोशल मीडिया पर भी उनका क्रेज देखने को मिलता है, ना सिर्फ उनकी सुंदरता बल्कि उनका कॉन्फिडेंस उनकी पर्सनालिटी में चार चांद लगाता हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं IPS अंशिका वर्मा के बारे में जानते हैं उनकी यूपीएससी जर्नी.

कौन हैं IPS अंशिका वर्मा

आईपीएस अंशिका वर्मा 2020 बैच की ऑफिसर हैं. उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2020 (UPSC Civil Service Exam) को क्लियर करते हुए 136वीं रैंक हासिल की थी. सबसे बड़ी बात की उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोई भी कोचिंग नहीं की और दूसरे ही अटेम्प्ट में उन्हें सफलता मिली. उन्होंने अपनी पढ़ाई नोएडा के गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की.

उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में बीटेक डिग्री हासिल की, इसके बाद सिविल सर्विसेज करने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने खुद से प्रैक्टिस की. एक बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर ना होने के बाद उन्होंने दोबारा अटेंप्ट किया और बिना कोचिंग के दूसरी बार में यह सफलता हासिल की.

सोशल मीडिया स्टार हैं IPS अंशिका

IPS अंशिका वर्मा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीर शेयर करती रहती हैं. उनकी खूबसूरत तस्वीर और उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक है. लोगों को उनकी दमदार पर्सनालिटी खूब अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए वह सोशल मीडिया पर स्टार बन गई हैं.

यूपीएससी 2020 क्रैक करने के बाद उनका सिलेक्शन इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए हुआ और फिलहाल वो गोरखपुर में ASP के पद पर तैनात हैं. यहां पर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी के साथ निभाने के साथ ही कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम योगदान दे रही हैं और अपनी स्मार्टनेस और दमदार पर्सनालिटी से लाखों लोगों का दिल भी जीत रही हैं.

ये भी पढ़ें-Success Story: मां की मौत ने तोड़ा लेकिन, फिर से हिम्मत कर की UPSC की तैयारी, 14वीं रैंक लाकर बनीं IAS अधिकारी