Success Story: मां की मौत ने तोड़ा लेकिन, फिर से हिम्मत कर की UPSC की तैयारी, 14वीं रैंक लाकर बनीं IAS अधिकारी

IAS Success Story: जीवन की एक सच्चाई ये भी है जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, लेकिन ये सुनकर जितना आसान लगता है उतना ही दुख होता है अगर कोई अपना हमे छोड़कर चला जाए. जरा सोचिए किसी के माता-पिता का दुनिया से चले जाना कितना तकलीफ देता है, ऐसे में इंसान टूट जाता है, लेकिन जिंदगी अगर मिली है तो जीना तो आपको पड़ेगा ही और आगे बढ़ना ही होगा. आझ सक्सेस स्टोरी की सीरीज में हम बात कर रहे हैं हरियाणा की रहने वाली अंकिता चौधरी की. अंकिता ने लाखों युवाओं के लिए एक मिसाल कायम की है. उन्होंने बता दिया है कि अगर मेहनत की जाए तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं.

मां के निधन के बाद टूट गई थीं अंकिता

अंकिता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) के हिंदू कॉलेज से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी (UPSC) की तैयारी करने का फैसला लिया. उनके लिए ये तैयारी करना आसान नहीं था. फिर साल 2017 में अंकिता के सिर पर गमों का पहाड़ टूट गया. एक तरफ यूपीएससी में उन्हें सफलता हाथ नहीं लग रही थी और दूसरी तरफ उनकी मां का निधन हो गया. जिसके बाद अंकिता पूरी तरह से टूट गई थीं. मगर इस पल ने उनकी हिम्मत की परीक्षा ली.

पिता ने बेटी को संभाला

मां के निधन के बाद अंकिता के पिता ने उन्हें संभाला. वो चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहे और उन्हें जिंदगी के हर मोड़ पर हिम्मत दी. पिता के साथ से अंकिता ने खुद को संभाला और यूपीएससी की दोबारा तैयारी शुरू करने का फैसला लिया. अंकिता ने खुद को पूरी तरह से तैयारियों में झोंक दिया. जिसका रिजल्ट ये हुआ कि साल 2018 में उन्होंने ऑल इंडिया 14वीं रैंक हासिल की और अपना आईएएस (IAS) अधिकारी बनने का सपना पूरा किया.

समाज के लिए किया काम

आईएएस बनने के बाद अंकिता को सरकारी घर से लेकर गाड़ी सभी तक की सुविधाएं मिली और उन्होंने समाज में बदलाव के लिए काम करना शुरू कर दिया. अंकिता आज कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी हैं. वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों को गाइड करती रहती हैं. वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं जिससे बच्चे असफलता मिलने पर हार नहीं मानें बल्कि एक बार फिर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें.

