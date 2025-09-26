Success Story: कम उम्र में कर दी गई सगाई, लेकिन संघर्षों से लड़, मेहनत की राह चुन अंजली बनीं IFS ऑफिसर

UPSC Success Story: यूपीएससी की परीक्षा के लिए लाखों उम्मीदवार हर साल परीक्षा देते हैं. लेकिन सपने उनके ही पूरे होते हैं जिनकी किस्मत और मेहनत दोनों साथ देते हैं. लेकिन कुछ लोगों का विश्वास इतना मजबूत होता है कि वे अपने सपनों को पूरा करने की जिद कर लेते हैं और उसे पूरा करके ही मानते हैं. हालांकि इन सपनों को पूरा करने के लिए कई त्याग करने होते हैं. सक्सेस स्टोरी में कई लोगों की संघर्ष की कहानियां लोगों को मोटिवेट करती है, आगे बढ़ने का सहारा बनती है, आज एक और संघर्ष और सफलता की कहानी लेकर आएं हैं. जो आपको मोटिवेट करेगी.

सेल्फ स्टडी से बनीं ऑफिसर

ये कहानी है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की रहने वाली अंजलि की, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और IFS ऑफिसर बनीं. एक समय था जब अंजली केवल 15 साल की थी और उनकी शादी तय कर दी गई और केवल 15 साल की उम्र में सगाई कर दी गई थी. एक ट्रेडिशनल फैमिली से आने वाली अंजली की मां ने उनका पूरा सपोर्ट किया. कुछ समय बाद उनके पिता गुजर गए. घर के हालात ठीक नहीं थे, ऐसे में अंजली ने पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा, एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 में अपनी 12वीं के बाद उन्होंने खुद से पढ़ाई शुरू कर दी. NCERT और ऑनलाइन क्लासेस की मदद ली.

लंबे समय की तैयारी के बाद जब अंजली एग्जाम देने गईं तो वह फेल हो गईं.पहली तीन कोशिशों में प्रिलिम्स पास नहीं कर पाईं, इसके बाद भी उन्होंने अपनी तैयारी का तरीका बदला और फिर से शुरू की अपनी पढ़ाई. चौथी बार में अंजली ने प्री परीक्षा, मेन्स और इंटरव्यू पास कर भारतीय वन सेवा (IFS) ऑफिसर बनीं. अंजली ने परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल की. उन्होंने अपने सपने को पूरा किया और अपने परिवार का नाम रौशन किया.

अंजली ने बताया सफलता का राज

अपनी तैयारी के अनुभव पर उन्होंने कहा कि अनुशासन, निरंतरता और आत्मविश्वास ही आपके मेहनत को सफल बनाती है. उन्होंने बताया कि एग्जाम के सिलेबस को समझकर, नियमित मॉक टेस्ट दिया और पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने परीक्षा पास की. अंजली बताती हैं कि अगर आपने ठान लिया है और इमानदारी से मेहनत कर रही है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी.

