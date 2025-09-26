Bihar Rojgar Yojana: बिहार की महिलाओं के लिए खुशखबरी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे. बिहार सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और बिजनेस और आजीविका के अवसरों के जरिए से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है. इस योजना के तहत पीएम मोदी बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट 10,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे.

बिहार की महिलाओं को मिलेगा रोजगार

केंद्र सरकार और बिहार सरकार के नेतृत्व में ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता राशि भेजी जाएगी. इसके बाद महिलाओं को दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त मदद भी दी जाएगी. यह योजना राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे वे अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका शुरू कर सकेंगी, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा.

कैसे मिलगा इस योजना का लाभ?

जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं उन्हें ऑनलाइन वेबसाइट mmry.brlps.in/ पर जाकर फॉर्म भरना होगा. अगर आप पहले से किसी सहायता समूह से जुड़ी हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है.

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने के लिए सरकार से 10 हजार लेने के लिए ट्रेनिंग लेना जरूरी है. आप जो काम शुरू करना चाहती हैं, जीविका समूह से जुड़ने के बाद उसकी ट्रेनिंग लेनी होगी.बिहार में फिलहाल 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं.

