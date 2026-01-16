विज्ञापन

SSC GD 2025 फाइनल रिजल्ट जारी, इस लिंक पर जाकर करें चेक, जानें कब आएंगे जॉइनिंग लेटर

जिन भी उम्मीदवारों ने SSC GD 2025 एग्जाम पास किया होगा उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए सेवा देनी होगी. इस सेवा के लिए हर महीने बेसिक सैलरी 21,700 रुपये से 69,100 के रुपये के बीच मिलेगी. वहीं 8वां वेतन आयोग लागू होते ही ये सैलरी और बढ़ जाएगी.

SSC GD 2025 का आयोजन पिछले साल फरवरी में हुआ था.

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने SSC GD फाइनल रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया है. इस भर्ती के तहत CISF, BSF, CRPF, SSB, ITBP, SSF और असम राइफल्स (AR) समेत अलग-अलग फोर्स में कुल 53,690 पद भरे जाने हैं. कुल 50,047 उम्मीदवारों को GD कांस्टेबल पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. जिन भी उम्मीदवारों ने ये परीक्षा दी है वो SSC ऑफिशियल पोर्टल ssc.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. बता दें कि SSC GD 2025 का आयोजन पिछले साल फरवरी में हुआ था. ये एक कंप्यूटर-बेस्ड एग्जाम था. 

कितने मिलेगा सैलरी

जिन भी उम्मीदवारों का चयन SSC GD के लिए होगा उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स के लिए सेवा देनी होगी. इस सेवा के लिए हर महीने बेसिक सैलरी 21,700 रुपये से 69,100 के रुपये के बीच मिलेगी. वहीं 8वां वेतन आयोग लागू होते ही ये सैलरी और बढ़ जाएगी.

कैसे डाउनलोड करें SSC GD रिजल्ट

SSC GD फाइनल रिजल्ट 2025 PDF को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. जिन भी उम्मीदवारों का चयन हुआ है, उनके रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम और कैंडिडेट की कैटेगरी PDF में होगी.  जिन भी लोगों का नाम इस लिस्ट में होगा उन्हें जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा. जो कि फरवरी या मार्च 2026 के बीच जारी होने की उम्मीद है. 

  • इस भर्ती के तहत सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPFs) और SSF में कांस्टेबल (GD), असम राइफल्स में राइफलमैन (GD), और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही की भर्ती होनी है.
  • ये परीक्षी 4.02.2025 से 25.02.2025 तक कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित हुई थी.
  • कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा का रिजल्ट 17.06.2025 को घोषित किया गया था. कुल 3,94,121 उम्मीदवारों (महिला-40,213 और पुरुष-3,53,908) को परीक्षा के अगले चरण यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)/ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में बैठने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था.
  • PET/PST का रिजल्ट 13.10.2025 को घोषित किया गया था, जिसमें 95,575 उम्मीदवारों को डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन (RME) में शामिल होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

SSC GD 2025 Final Result, SSC GD 2025 Joining Letter, Ssc Gd Constable Starting Salary
