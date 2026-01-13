BPSC ने कई सारे पदों पर निकाली भर्तियां, बिना परीक्षा के लग जाएगी नौकरी

BPSC Vacancy 2026: बिहार लोक सेवा आयोग (Bihar Public Service Commission) ने असिस्टेंट टाउन प्लान सुपरवाइजर, अग्निशमन पदाधिकारी, स्टेनोग्राफर और बॉयलर निरीक्षक के पदों पर भर्ती निकाली है. ये भर्ती अलग-अलग विभागों में निकाली गई है. असिस्टेंट टाउन प्लान सुपरवाइजर के कुल 36 पदों पर भर्ती की जानी है. नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक (टाउन प्लानिंग) के पद भरे जाने हैं. इन पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 जनवरी से शुरू हो जाएगी. बीपीएससी की ओर से जारी सूचना के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 5 फरवरी तक चलेगी.

इसके अलावा बीपीएससी ने अग्निशमन पदाधिकारी (अपर पुलिस अधीक्षक के समकक्ष) के पदों पर भी भर्ती निकाली है. इस भर्ती के लिए 13 जनवरी, 2026 ही आवेदन शुरू होंगे. इस पद के लिए भर्ती बिना लिखित परीक्षा के होगी. वहीं बॉयलर निरीक्षक के 5 पदों पर भी भर्ती निकाली गई है. बीपीएससी ने श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन बॉयलर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति वे लिए विज्ञापन जारी किया है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 जनवरी से शुरू हो गई है और अंतिम तारीख 3 फरवरी है. इस पद के लिए भर्ती इंटरव्यू के जरिए होगी.

बिहार अग्निशमन सेवान्तर्गत उप निदेशक (वरीय पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष) के कुल 14 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है. इसके अलावा बिहार लोक सेवा आयोग ने स्टेनोग्राफर के पदों के लिए भी भर्ती निकाली है. आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 फरवरी, 2026. इसलिए समय रहते आवेदन कर दें.

क्या है आवेदन प्रक्रिया

उम्मीदवार www.bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही फॉर्म भरें. फॉर्म में केवल सही जानकारी ही भरें. गलत जानकारी भरने पर आपके आवेदन फॉर्म को अस्वीकार किया जा सकता है. याद रखें की हर पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख अलग है.