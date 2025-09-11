विज्ञापन

ई-गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस में क्या होता है फर्क, जान लीजिए?

बहुत से लोगों को डिजिटल गवर्नेंस और एक ई-गवर्नेंस में फर्क नहीं पता होता है, ऐसे में आइए आपको दोनों में अंतर बताते हैं. साथ ही, ये कैसे काम करते हैं...

 ई-गवर्नेंस मुख्य रूप से सेवाओं के डिजिटलीकरण और वितरण पर केंद्रित है.

Difference between e governance and digital governance : सरकार जनता को अलग-अलग तरीके से सेवाएं पहुंचाती है. जिसमें से एक डिजिटल गवर्नेंस और एक ई-गवर्नेंस है. दोनों ही सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं. बहुत से लोगों को डिजिटल गवर्नेंस और एक ई-गवर्नेंस में फर्क नहीं पता होता है, ऐसे में आइए आपको दोनों में अंतर बताते हैं. साथ ही, ये क्या होता है आपको समझाते हैं.

क्या होता है डिजिटल गवर्नेंस

डिजिटल गवर्नेंस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो ई-गवर्नेंस से आगे बढ़कर सरकार के कामकाज के हर पहलू में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन को समाहित करती है. इसका उद्देश्य न केवल सेवाओं को ऑनलाइन पहुंचाना है, बल्कि सरकार के भीतर और बाहर पूरे इकोसिस्टम को बदलना है. इसमें डेटा-ड्राइवन डिसिजन, एआई (AI), मशीन लर्निंग (ML), ब्लॉकचेन जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजी का उपयोग, और नागरिकों, व्यवसायों व अन्य हितधारकों के साथ गहरे जुड़ाव पर जोर दिया जाता है.
 

क्या होता है ई-गवर्नेंस

ई-गवर्नेंस मुख्य रूप से सरकार और नागरिकों (G2C), सरकार और व्यवसायों (G2B), सरकार और कर्मचारियों (G2E) और सरकार और अन्य सरकारी एजेंसियों (G2G) के बीच सूचना और सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग पर फोक्सड है. इसका प्राइमरी गोल सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक कुशल, पारदर्शी और सुलभ बनाना है.

क्या होता है अंतर
  •  ई-गवर्नेंस मुख्य रूप से सेवाओं के डिजिटलीकरण और वितरण पर केंद्रित है, जबकि डिजिटल गवर्नेंस सरकार के पूरे कामकाज और नीति निर्माण सहित एक व्यापक और समग्र परिवर्तन है.
  •  ई-गवर्नेंस का लक्ष्य दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना है, जबकि डिजिटल गवर्नेंस का लक्ष्य एक अधिक उत्तरदायी, अभिनव और नागरिक-केंद्रित सरकार बनाना है.
  •  ई-गवर्नेंस मुख्य रूप से वेब-आधारित और मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जबकि डिजिटल गवर्नेंस AI, ML, IoT, ब्लॉकचेन जैसी उभरती टेक्नोलॉजी को भी एक करता है.
  • ई-गवर्नेंस अक्सर 'सरकार-से-नागरिक' (G2C) दृष्टिकोण पर आधारित होता है, जबकि डिजिटल गवर्नेंस अधिक 'नागरिक-से-सरकार' (C2G) और सह-निर्माण पर आधारित होता है.
