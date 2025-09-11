ई-गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस में क्या होता है फर्क, जान लीजिए?

Difference between e governance and digital governance : सरकार जनता को अलग-अलग तरीके से सेवाएं पहुंचाती है. जिसमें से एक डिजिटल गवर्नेंस और एक ई-गवर्नेंस है. दोनों ही सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं. बहुत से लोगों को डिजिटल गवर्नेंस और एक ई-गवर्नेंस में फर्क नहीं पता होता है, ऐसे में आइए आपको दोनों में अंतर बताते हैं. साथ ही, ये क्या होता है आपको समझाते हैं.

डिजिटल गवर्नेंस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो ई-गवर्नेंस से आगे बढ़कर सरकार के कामकाज के हर पहलू में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन को समाहित करती है. इसका उद्देश्य न केवल सेवाओं को ऑनलाइन पहुंचाना है, बल्कि सरकार के भीतर और बाहर पूरे इकोसिस्टम को बदलना है. इसमें डेटा-ड्राइवन डिसिजन, एआई (AI), मशीन लर्निंग (ML), ब्लॉकचेन जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजी का उपयोग, और नागरिकों, व्यवसायों व अन्य हितधारकों के साथ गहरे जुड़ाव पर जोर दिया जाता है.



ई-गवर्नेंस मुख्य रूप से सरकार और नागरिकों (G2C), सरकार और व्यवसायों (G2B), सरकार और कर्मचारियों (G2E) और सरकार और अन्य सरकारी एजेंसियों (G2G) के बीच सूचना और सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग पर फोक्सड है. इसका प्राइमरी गोल सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक कुशल, पारदर्शी और सुलभ बनाना है.