महिलाएं अब रिसर्च में होंगी आगे, NCW ने लॉन्च किया SHAKTI स्कॉलर्स फेलोशिप

SHAKTI Scholars: नेशनल कमीशन फॉर विमेन (NCW) ने युवाओं को भारत में महिलाओं की समस्याओं पर स्टडी करने और उनके समाधान सुझाने के लिए बढ़ावा देने के लिए एक नई फेलोशिप शुरू की है. इस प्रोग्राम का मकसद नए रिसर्च आइडिया को सपोर्ट करना है, जो पॉलिसी को बेहतर बनाने और देश भर में महिलाओं के लिए पॉजिटिव बदलाव लाने में मदद कर सकें. इस फेलोशिप का नाम "SHAKTI Scholars: NCW यंग रिसर्च फेलोशिप" है. यह स्टूडेंट्स और युवा रिसर्चर्स को महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर पॉलिसी पर आधारित रिसर्च करने के लिए बुलाता है.

महिलाओं को होंगे ये फायदे

इस रिसर्च प्रोग्राम में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान, जेंडर पर आधारित हिंसा से जुड़े मुद्दे, कानूनी अधिकारों और न्याय तक पहुंच, साइबर सिक्योरिटी, वर्कप्लेस पर POSH (प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट) फ्रेमवर्क को असरदार तरीके से लागू करना, महिलाओं की लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी, सोशियो-कल्चरल परंपराएं और वर्क-लाइफ बैलेंस जैसे टॉपिक शामिल हैं.

कौन कर सकता है इस फेलोशिप के लिए आवेदन

यह फेलोशिप 21 से 30 साल के उन भारतीय नागरिकों के लिए है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से कम से कम बैचलर डिग्री पूरी की हो.NCW के अनुसार, पोस्टग्रेजुएट या हायर रिसर्च डिग्री कर रहे या पूरी कर चुके कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी जाएगी. अच्छा खासा रिसर्च एक्सपीरियंस रखने वाले इंडिपेंडेंट रिसर्चर भी अप्लाई कर सकते हैं.चुने गए फेलो को छह महीने के रिसर्च पीरियड के लिए 1 लाख रुपये की ग्रांट मिलेगी. यह रकम रिसर्च वर्क की प्रोग्रेस के आधार पर इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी.

एप्लीकेशन 31 दिसंबर को शाम 5:30 बजे तक NCW को ईमेल से जमा किए जा सकते हैं. कमीशन ने कहा कि एप्लीकेशन को एक एक्सपर्ट कमिटी रिव्यू करेगी, और शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को सिलेक्शन प्रोसेस के हिस्से के तौर पर ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.

