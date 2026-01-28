विज्ञापन

नीति आयोग से लेकर DRDO तक, भारत सरकार के इन विभागों में होती है इंटर्नशिप

भारत सरकार छात्रों के लिए कई इंटर्नशिप और फेलोशिप प्रोग्राम चला रही है. जिनमें पेड और अनपेड दोनों विकल्प मौजूद हैं. UIDAI, नीति आयोग, विदेश मंत्रालय, लोकसभा और DRDO जैसे संस्थान छात्रों को अनुभव, सर्टिफिकेट और स्टाइपेंड के साथ मौका देते हैं.

सरकारी इंटर्नशिप का मौका

प्रोफेशनल स्किल्स में खुद को मजबूत कर रहे अधिकांश युवा इंटर्नशिप के अवसरों को लेकर परेशान रहते हैं. पहले वो स्किल में परफेक्ट हो जाए और उसके बाद उन्हें अच्छे संस्थान या बैनर में इंटर्नशिप का मौका मिल जाए. ये उनकी सबसे पहले कोशिश होती है. ऐसे युवाओं को ये जानकर राहत मिलेगी कि भारत सरकार और उससे जुड़े कई संस्थान हर साल छात्रों के लिए इंटर्नशिप और फेलोशिप प्रोग्राम शुरू करते हैं. इनमें कुछ प्रोग्राम पूरी तरह पेड होते हैं. कुछ में स्टाइपेंड के साथ सर्टिफिकेट मिलता है. जबकि कुछ अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं. इन इंटर्नशिप के जरिए छात्र सरकारी कामकाज को आसानी से समझ सकते हैं. साथ ही अपनी स्किल को निखार सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं जानते हैं कुछ ऐसे ही इंटर्नशिप के बारे में.

UIDAI (आधार) इंटर्नशिप

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI छात्रों को 6 से 12 महीने की इंटर्नशिप देता है. इसमें हर महीने स्टाइपेंड मिलता है. तकनीकी और मैनेजमेंट छात्रों के लिए ये अच्छा मौका है.

नीति आयोग इंटर्नशिप

नीति आयोग की इंटर्नशिप हर महीने शुरू होती है. ये आमतौर पर अनपेड होती है. लेकिन इसके जरिए पॉलिसी मेकिंग की प्रोसेस को समझने का मौका मिलता है. इसकी ड्यूरेशन कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक हो सकती है.

विदेश मंत्रालय इंटर्नशिप प्रोग्राम

मंत्रालय में तीन महीने की ये इंटर्नशिप दिसंबर से जनवरी के बीच मिलती है. इसमें अच्छा स्टाइपेंड दिया जाता है. और, इंटरनेशनल मुद्दों में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बेहतरीन अवसर है.

लोकसभा रिसर्च फेलोशिप

ये दो साल की प्रतिष्ठित फेलोशिप है. जिसमें अच्छा स्टाइपेंड भी मिलता है. रिसर्च और पब्लिक पॉलिसी में करियर बनाने चाहत रखते हैं तो ये आपके लिए मुफीद है.  

MyGov इंडिया वर्चुअल इंटर्नशिप

ये दो महीने का ऑनलाइन प्रोग्राम है. जिसमें सर्टिफिकेट और कुछ मामलों में स्टाइपेंड भी मिलता है. डिजिटल मीडिया और गवर्नेंस में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है.

DRDO इंटर्नशिप स्कीम

रक्षा अनुसंधान संगठन में 1 से 12 महीने की इंटर्नशिप मिलती है. कुछ प्रोग्राम पेड होते हैं. कुछ अनपेड. इंजीनियरिंग और साइंस छात्रों के लिए ये गोल्डन ऑपरच्यूनिटी मानी जाती है.

AICTE वर्चुअल इंटर्नशिप पोर्टल

यहां 2 से 6 महीने की ऑनलाइन इंटर्नशिप मिलती है. आमतौर पर सर्टिफिकेट दिया जाता है. अलग-अलग टेक्निकल फील्ड के लिए कई विकल्प मौजूद हैं.

UNDP इंडिया इंटर्नशिप

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में इंटर्नशिप ज्यादातर अनपेड होती है. लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर काम करने का एक्सपीरियंस हासिल होता है. इसकी ड्यूरेशन कुछ महीनों की होती है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

यहां 4 महीने की इंटर्नशिप मिलती है. जिसमें सर्टिफिकेट के साथ कुछ मामलों में स्टाइपेंड भी दिया जाता है. ये इंटर्नशिप लॉ और सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है.

संस्कृति मंत्रालय इंटर्नशिप

ये इंटर्नशिप आमतौर पर दिसंबर में खुलती है और कुछ हफ्तों से महीनों तक चलती है. कला, संस्कृति और इतिहास में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए बढ़िया मौका है.

