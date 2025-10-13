SEBI Grade A Vacancy 2025: सेबी में निकली ग्रेड A के पदों के लिए भर्ती, जान लीजिए योग्यता

SEBI Grade A Bharti 2025: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) में ग्रेड A के पदों के लिए वैकेंसी निकली है. इन पदों को भरने के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है. एक बेहतरीन जगह पर नौकरी करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है. पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट sebi.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. डिटेल्स नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर को जारी किया जाएगा.

इस भर्ती के लिए जो उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें योग्यता देखने के लिए डिटेल्स नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा. फिलहाल शॉर्ट नोटिस में यही जानकारी दी गई है कि 110 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.

सेबी भर्ती की आयु सीमा इतनी हो सकती है

सेबी के इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए. आयु की गणना 31 सितंबर 2025 को की जाएगी.

सलेक्शन प्रोसेस

सेबी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में तीन चरण की होगी, चरण । (ऑन-लाइन स्क्रीनिंग परीक्षा जिसमें प्रत्येक 100 अंकों के दो पेपर शामिल हैं), चरण II (ऑन-लाइन परीक्षा जिसमें प्रत्येक 100 अंकों के दो पेपर शामिल हैं) और चरण III (इंटरव्यू). चरण। में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नकारात्मक अंकन (प्रश्न के लिए दिए गए अंकों का 1/4) होगा.

SEBI Grade A Vacancy 2025 Notification

आवेदन शुल्क

अनारक्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 1000 रुपये +18 प्रतिशत जीएसटी और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी कैटगरी के लिए 100 रुपये +18 प्रतिशत जीएसटी है.

