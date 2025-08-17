SBI PO 2025 Result: आने वाला है एसबीआई पीओ परीक्षा का रिजल्ट, सबसे पहले चेक करने के लिए सेव कर लें ये लिंक

SBI PO 2025 Result: भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रारंभिक परीक्षा परिणाम बस जारी होने वाला है. लाखों उम्मीदवार इसका इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद की की जा रही है कि इस महीने में रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं. परिणाम जारी होने के बाद, उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर परिणाम देख और डाउनलोड कर सकेंगे. एसबीआई पीओ भर्ती अभियान देश भर में 41 बैकलॉग रिक्तियों सहित कुल 541 पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है। प्रारंभिक परीक्षाएँ 2, 4 और 5 अगस्त, 2025 को आयोजित की गई थीं.

प्री परीक्षा में पास होने वाले मेन्स में शामिल होने के पात्र

बैंक द्वारा अभी तक परिणामों की घोषणा की तिथि और समय की घोषणा नहीं की गई है. फिर भी, सूचना बुलेटिन के अनुसार, प्रारंभिक परिणाम अगस्त/सितंबर 2025 में घोषित किए जाएंगे. कट-ऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है. एसबीआई पीओ प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अंकों के सामान्यीकरण के आधार पर तैयार किया जाता है. शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र प्रदान किया जाएगा.

SBI PO 2025 Result: ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट