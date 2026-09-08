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खुशखबरी! SBI में इस साल निकल सकती हैं 12 हजार भर्तियां, चेयरमैन ने दिया बड़ा संकेत

SBI Job Vacancy 2026: देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई में इस साल हजारों नई भर्तियां निकल सकती हैं. बैंक के चेयरमैन की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है, साथ ही कुछ नई ब्रांच खोलने की भी तैयारी है.

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खुशखबरी! SBI में इस साल निकल सकती हैं 12 हजार भर्तियां, चेयरमैन ने दिया बड़ा संकेत
SBI में निकलने वाली हैं हजारों भर्तियां

बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में करीब 12 हजार नए कर्मचारियों की भर्ती निकलने वाली है. बैंक के चेयरमैन सीएस सेट्ठी ने संकेत दिया है कि क्लर्क और ऑफिसर कैडर में लगभग 11,000 से 12,000 नए कर्मचारियों की भर्ती हो सकती है. कर्मचारियों के रिटायरमेंट और बैंक की जरूरतों के हिसाब से ये आंकड़ा कम या ज्यादा हो सकता है. चेयरमैन ने बताया कि ये भर्तियां इस वित्त वर्ष के आखिर तक पूरी करने की उम्मीद है. 

पिछले साल भी निकली थी भर्तियां

एसबीआई देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ऐसे में यहां नौकरी करने का सपना लाखों युवा देखते हैं. हर साल निकलने वाली भर्तियों का बेसब्री से इंतजार होता है और आवेदन भी बड़ी संख्या में होते हैं. पिछले साल एसबीआई ने बड़े पैमाने पर भर्तियां की थीं, जिसमें लगभग 1,500 आईटी एक्सपर्ट्स शामिल थे. अब इस साल भी बैंक में बंपर भर्ती निकलने की उम्मीद है. 

2.45 लाख से ज्यादा कर्मचारी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या 2026 तक 2.45 लाख से ज्यादा हो चुकी है. बैंक की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार, एसबीआई ने वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 25,633 लोगों को नियुक्त किया था. इनमें 4,640 अधिकारी, 19,340 एसोसिएट्स (क्लर्क) और 1,653 संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) कर्मचारी शामिल थे.

नेटवर्क का भी हो रहा विस्तार

कर्मचारियों की भर्ती के साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने पूरे नेटवर्क को भी बड़ा कर रहा है. बैंक वित्त वर्ष 2026-27 में लगभग 200 से 250 नई ब्रांच जोड़ने की कोशिश कर रहा है. तमाम छोटे और बड़े शहरों में बैंक की पहुंच है, ऐसे में अब उन क्षेत्रों तक पहुंचा जा रहा है, जहां नई आवासीय कॉलोनियां बन रही हैं और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं.

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