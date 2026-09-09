विज्ञापन

97 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी, SBI ने निकाली स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 207 पदों पर वैकेंसी

SBI SO Vacancy: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकाली है. अनुभव के आधार पर उम्मीदवारों को 75 लाख से लेकर 97 लाख रुपये तक की सैलरी मिल सकती है.

Read Time: 2 mins
Share
97 लाख रुपये तक मिलेगी सैलरी, SBI ने निकाली स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 207 पदों पर वैकेंसी
SBI में निकली स्पेशल ऑफिसर की भर्ती

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की तरफ से स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO/SO) के पदों पर भर्ती निकाली गई है. नोटिफिकेशन में कुल 207 पदों का जिक्र किया गया है, जिनके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और 25 सितंबर को ये विंडो बंद हो जाएगी. इसीलिए सरकारी बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए ये एक बड़ा मौका है. सबसे खास बात ये है कि उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के हिसाब से 97 लाख रुपये तक का सालाना सैलरी पैकेज मिल सकता है. इसके लिए अलग-अलग अनुभव मांगा गया है. 

भर्ती से जुड़ी जरूरी बातें 

  • स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO/SO) - Wealth Management और अन्य टेक्निकल/प्रबंधन पदों पर भर्ती है 
  • कुल पदों की संख्या 207 है
  • नोटिफिकेशन के मुताबिक अधिकतम वेतन (CTC) ₹97 लाख सालाना तक हो सकता है

किस पद पर कितनी मिलेगी सैलरी?

  • वाइस प्रेसिडेंट - 75 लाख से 97 लाख सालाना
  • असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट - 45 लाख से 65 लाख सालाना
  • सीनियर मैनेजर - 28 लाख से 38 लाख सालाना
  • मैनेजर - 18 लाख से 25 लाख सालाना

आवेदन करने के लिए योग्यता

  • इन पदों पर आवेदन करने के लिए संबंधित क्षेत्र, जैसे- Engineering, B.Tech, MBA, CA या CS में डिग्री/मास्टर्स होना अनिवार्य है.
  • हाई सैलरी वाले इन पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 से 8 साल का कॉर्पोरेट/बैंकिंग अनुभव मांगा गया है.
  • आयुसीमा 25 साल से 45-50 साल तक तय की गई है.

कैसे होंगे शॉर्टलिस्ट?

आवेदन करने के बाद अभ्यर्थियों का चयन बिना किसी लिखित परीक्षा के सीधे शॉर्टलिस्टिंग और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा. स्क्रूटनी के बाद योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इनमें से सबसे बेस्ट को नौकरी दी जाएगी. इस भर्ती के लिए sbi.co.in/careers पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें - MyGov में निकली कंटेंट राइटर कम रिसर्चर की वैकेंसी, आवेदन के लिए हैं ये शर्तें

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sbi So Vacancy, SBI Jobs, SBI Vacancy, SBI Jobs 2026
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com