विज्ञापन

JSSC Vacancy 2025: झारखंड में स्पेशल टीचर के 3451 पदों पर बंपर भर्ती, 92000 रुपये तक मिलेगी सैलरी

झारखंड वासियों के लिए अच्छी खबर है, टीचर के कई पदों पर बंपर वैकेंसी निकली है. जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता.

Read Time: 2 mins
Share
JSSC Vacancy 2025: झारखंड में स्पेशल टीचर के 3451 पदों पर बंपर भर्ती, 92000 रुपये तक मिलेगी सैलरी
नई दिल्ली:

Jharkhand Special Teacher Vacancy 2025: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ी भर्ती निकाली है. आयोग ने झारखंड इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के तहत कुल 3451 विशेष सहायक शिक्षक (Special Assistant Teachers) के पदों के लिए आवेदन मांगे है. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इसकी लास्ट डेट 13 जनवरी 2025 है. 

योग्य पुरुष एवं महिला उम्मीदवार JSSC की आधिकारिक वेबसाइट jssc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. आरक्षण का लाभ केवल झारखंड के मूल निवासियों को ही मिलेगा. अन्य राज्यों के अभ्यर्थी केवल अनारक्षित श्रेणी (Unreserved Category) के तहत ही आवेदन करने के पात्र होंगे.

Jharkhand Special Teacher Vacancy 2025 Notification

कौन कर सकता है इस भर्ती के लिए अप्लाई

 इंटरमीडिएट के लिए आवेदन के पास  न्यूनतम 50 प्रतिशत नंबरों के साथ  12वीं पास होना चाहिए. किसी भी कैटगरी में दिव्यांगता में स्पेशल एजुकेशन में डीएड (D.Ed. in Special Education) की डिग्री होनी चाहिए.इसके अलावा भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से रजिस्टर होना अनिवार्य है. साथ ही झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) पास होना चाहिए.

सैलरी- 25,500 से 81,100 रु तक सैलरी मिलेगी

ग्रेजुएट प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षक पद-1052)

इन पदों पर आवेदन करने  वाले उम्मीदवारों को कम से कम 50 प्रतिशत नंबरों के साथ संबंधित विषय में ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए.  इसके अलावा विशेष शिक्षा में बीएड (B.Ed. in Special Education) की की डिग्री होनी चाहिए जो भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से रजिस्टर हो.साथ ही झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) पास होना चाहिए.

सैलरी-29,200 से 92,300 रु तक

ये भी पढ़ें-UPPSC विरोध प्रदर्शन का क्या है मामला? जानिए छात्रों की क्या है मांग
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
JSSC, JSSC Bharti, Jssc Vacancy, JSSC Exam, Teacher Vacancy
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com