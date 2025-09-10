RVUNL vacancy 2025 : राजस्थान राज्य विद्युत निगम के 2163 पदों पर आवेदन शुरू...

RVUNL Technician Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए राजस्थान के विद्युत विभाग में अच्छा मौका है. राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (RVUNL) की ने दोबारा से टेक्नीशियन-3 आईटीआई/ऑपरेटर/प्लांट अटेंडेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिया है. इस भर्ती के माध्यम से कुल 2163 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. जो उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए आप 25 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में आइए आगे आर्टिकल में जनते हैं वैकेंसी डिटेल्स से लेकर आवेदन शुल्क और योग्यता...

वैकेंसी डिटेल्स

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड -150 पद

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड -603 पद

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड -498 पद

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड -912 पद

वहीं, इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता rbse/cbse या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से सेकेंडरी पास होने के साथ-साथ ITI (NSVT/SCVT)/NAC या किसी भी ट्रे़ड में समकक्ष योग्यता होना अनिवार्य है.

सबसे जरूरी बात आवेदन कर्ता को देवनागरी लिपि हिंदी आनी चाहिए.

वहीं, आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए. आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से मानी जाएगी. इसके अलावा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी.

इस पद के लिए आवेदन शुल्क सामान्य और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 1000 रूपये है. जबकि SC/ST/MBC/BC/EWUS/PWBD कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 500 रूपये है.

RVUNL Technician Recruitment नोटिफिकेशन लिंक