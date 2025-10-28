RRB JE 2025 Bharti: रेलवे में जूनियर इंजीनियर के लिए निकली वैकेंसी, 2569 पदों पर होगी भर्ती

RRB JE Vacacny 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर पदों के लिए वैकेंसी निकाली है. रेलवे में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बंपर वैकेंसी निकली है. जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे उनके लिए सुनहरा मौका है. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट rrbappy.gov.in पर जाना होगा. इस भर्ती के जरिए कुल रेलवे में 2569 जूनियर इंजीनियर पदों को भरा जाएगा. आवेदन करने की प्रक्रिया 31 अक्टूबर को शुरू होगी.

इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2025 तय की गई है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 दिसंबर तय की गई है. उम्मीदवारों के लिए आवेदन फॉर्म में सुधार करने की लास्ट डेट 3 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है.

RRB JE Vacacny 2025: शैक्षणिक योग्यता

रेलवे जेई भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्यूनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए.JE(IT), केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट के लिए स्पेशल शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए.

आयु सीमा

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 साल तय की गई है. उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है.

इतनी मिलेगी सैलरी

लेवल-6 के अनुसार जूनियर इंजीनिय पदों के लिए उम्मीदवार को 35,400 रुपये की हर महीने सैलरी दी जाएगी.

