विज्ञापन

RRB JE 2025 Bharti: रेलवे में जूनियर इंजीनियर के लिए निकली वैकेंसी, 2569 पदों पर होगी भर्ती

रेलवे में सरकारी नौकरी करने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबरी है. जूनियर इंजीनियर के लिए बंपर वैकेंसी निकली है.

Read Time: 2 mins
Share
RRB JE 2025 Bharti: रेलवे में जूनियर इंजीनियर के लिए निकली वैकेंसी, 2569 पदों पर होगी भर्ती
नई दिल्ली:

RRB JE Vacacny 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर पदों के लिए वैकेंसी निकाली है. रेलवे में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बंपर वैकेंसी निकली है. जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे उनके लिए सुनहरा मौका है. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट rrbappy.gov.in पर जाना होगा. इस भर्ती के जरिए कुल रेलवे में 2569 जूनियर इंजीनियर पदों को भरा जाएगा. आवेदन करने की प्रक्रिया 31 अक्टूबर को शुरू होगी.

RRB JE Notification 2025 Link

इस  भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट  30 नवंबर 2025 तय की गई है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 दिसंबर तय की गई है. उम्मीदवारों के लिए आवेदन फॉर्म में सुधार करने की लास्ट डेट 3 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है.  

RRB JE Vacacny 2025: शैक्षणिक योग्यता

रेलवे जेई भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्यूनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए.JE(IT), केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट के लिए स्पेशल शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए.

आयु सीमा

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 साल तय की गई है. उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है. 

इतनी मिलेगी सैलरी

लेवल-6 के अनुसार जूनियर इंजीनिय पदों के लिए उम्मीदवार को 35,400 रुपये की हर महीने सैलरी दी जाएगी.

ये भी पढ़ें-SBI PO Vacancy 2025: इस बैंक में आने वाली है बंपर सरकारी नौकरियां, 18 हजार पदों पर होगी भर्ती
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Raiway Bharti, Je Bharti 2024 Apply Online, Railway Jobs, Railway Bharti
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com