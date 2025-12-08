विज्ञापन

Odisha Board Exam 2025: ओडिशा 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से, इस दिन जारी होंगे एडमिट कार्ड

काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (CHSE) ने बोर्ड की थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखें आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी हैं.

Odisha Board Exam 2025: ओडिशा 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से, इस दिन जारी होंगे एडमिट कार्ड
नई दिल्ली:

Odisha Board Exam 2025: ओडिशा में 12वीं बोर्ड (हायर सेकेंडरी) की तैयारी कर रहे छात्र ध्यान दें. काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (CHSE) ने शैक्षणिक वर्ष 2026 के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखें आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी हैं. जो छात्र इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे अपने स्कूलों में जाकर डिटेल्स जानकारी  प्राप्त हो सकते हैं. छात्र 15 दिसंबर से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. उन्हें सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी को समय रहते सुरक्षित रख लें.

प्रैक्टिकल परीक्षाएं - 2 जनवरी से 15 जनवरी, 2026 तक  होंगी.
थ्योरी परीक्षाएं- 18 फरवरी से 21 मार्च, 2026 तक  चलेंगी.
एडमिट कार्ड उपलब्धता 15 दिसंबर, 2025 से ऑनलाइन चलेंगी.

परीक्षा केंद्र और हाई-टेक निगरानी

चेयरमैन मृणाल कांति दास के अनुसार, वर्ष 2026 की 12वीं परीक्षा के लिए कुल 4,00,736 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पिछले वर्ष (3,93,618) की तुलना में थोड़ी बढ़ी है.इस बार परीक्षा 1,350 केंद्रों में करवाई जाएगी (पिछले साल 1,268 केंद्र थे). सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV निगरानी अनिवार्य होगी.बोर्ड ने 210 'एग्जाम हब' बनाए हैं, जहां प्रश्नपत्रों को सुरक्षित रखा जाएगा. इन हब में AI असिस्टेड कैमरे लगाए जाएंगे. प्रैक्टिकल परीक्षा केंद्रों में वेबकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा होगी ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके.परीक्षा के दौरान नकल और कदाचार को रोकने के लिए हर जिले में  दो फ्लाइंग स्क्वॉड यूनिट तैनात होंगी, जो अचानक निरीक्षण करेंगी.

  • आर्ट्स (Arts): 2,56,042
  • साइंस (Science): 1,14,238
  • कॉमर्स (Commerce): 24,533
  • वोकेशनल (Vocational): 5,923

