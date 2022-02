RPSC Lecturer Answer Key: राजस्थान लेक्चरर भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी, 21 फरवरी तक दर्ज करवाएं आपत्ति

ऐसे चेक करें आंसर-की

आंसर-की चेक करने के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा. होम पेज पर News Section दिया गया होगा.

यहां दिए पर New Icon16/02/2022 – Press Note Regarding Online Objection Of Answer Key For Lecturer (Ayurved and Indian Medicine Dept.) 2021 लिखा गया होगा. इस लिंक पर क्लिक कर दें.

विभिन्न विषयों की आंसर-की यहां पर होगी. लिंक पर क्लिक करके आंसर की देख लें,

इस तरह से दर्ज करवाएं आपत्ति

आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का लिंक 19 फरवरी को वेबसाइट पर एक्टिव होगा. इस लिंक को खोलकर आप आपत्ति दर्ज कर सकेंगे. अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 100 रुपये का शुल्क का भुगतान करना होगा. जारी प्रोविजनल आंसर-की पर दर्ज की गई आपत्तियों के आधार पर ही फाइनल आंसर की जारी की जाएगी.

RPSC Lecturer Exam 2021 का आयोजन 11 से 13 नवंबर 2021 तक किया गया था. इस परीक्षा के माध्यम से कुल 988 पदों पर भर्तियां की जाएंगी. राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (Rajasthan Public Service Commission, RPSC) की ओर से इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 अगस्त 2021 से शुरू की गई थी. जो कि 2 सितंबर 2021 तक का चली थी.