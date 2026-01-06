JAM 2026 परीक्षा की एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख टली, IIT बॉम्बे जल्द करेगा नई डेट की घोषणा

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे (IITB) ने जॉइंट एडमिशन टेस्ट (JAM) 2026 के एडिमट कार्ड जारी करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. IIT(B) की और से जॉइंट एडमिशन टेस्ट (JAM) के एडिमट कार्ड 5 जनवरी को जारी होने वाले थे. लेकिन तय समय पर ये जारी नहीं किए गए. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे के अनुसार, JAM 2026 एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख टाल दी गई है. अब एडिमट कार्ड कब जारी होंगे इसकी नई तारीख जल्द ही घोषित कर दी जाएगी.

JAM 2026 परीक्षा का आयोजन 15 फरवरी, 2026 को होगा. यह परीक्षा अलग-अलग साइंस सब्जेक्ट्स के लिए होगी. क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल-चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल-सेलेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर-टाइप क्वेश्चन शामिल होंगे.

परीक्षा की तारीख और समय की जानकारी-

परीक्षा की तारीख: 15 फरवरी, 2026

परीक्षा ऑनलाइन (कंप्यूटर-आधारित टेस्ट / CBT) होगी.

एग्जाम का आयोजन दो शिफ्टों में किया जाएगा.

सुबह की शिफ्ट: 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी.

दोपहर की शिफ्ट: 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी

संभावित रिजल्ट की तारीख: 20 मार्च 2026

कैसे डाउनलोड करें एडिमट कार्ड

IIT JAM की ऑफिशियल वेबसाइट और फिर JOAPS पोर्टल पर जाकर एडिमट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं. एक बार एडिमट जारी होने के बाद लिंक एक्टिव हो जाएगा. अपने क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके लॉग इन करें और एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट ले लें. कैंडिडेट्स ताजा अपडेट के लिए समय-समय पर IITB वेबसाइट देखते रहें

क्या होती है JAM एग्जाम

बता दें कि ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स यानी JAM एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है. इस एग्जाम को क्रैक करनेवाले छात्रों का दाखिला IITs द्वारा M.Sc. और M.Sc. -Ph.D. जैसे पोस्टग्रेजुएट साइंस प्रोग्राम में होता है. यह साल में एक बार आयोजित होती है. जो कि ऑनलाइन मोड में होता है. इस एग्जाम को पास करने वाले IISc बेंगलुरु, IISERs और NITs जैसे संस्थान में भी दााखिले ले सकते हैं.

