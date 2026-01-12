REET Mains परीक्षा के Admit Card आज किसी भी वक्त हो सकते हैं जारी, 17 जनवरी से शुरू हैं एग्जाम

Rajasthan REET Admit Card: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) आज यानी सोमवार को किसी भी समय रीट मेंन्स (Rajasthan Eligibility Exam for Teachers) के एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर एडमिट कार्ड को जारी किया जाना है. जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है. वो recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर अपपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें. RSSB के नोटिफिकेशन में 12 जनवरी को एडमिट कार्ड जारी करने की बात कही गई थी. ऐसे में आज ये परीक्षा देनेवाले उम्मीदवार एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं.

कैसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड (How To Download REET Mains Admit Card 2026)

recruitment.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी होने से जुड़ा एक लिंक एक्टिव होगा. इसी लिंक पर जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया जा सकेगा. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले कुछ जानकारी भरने को कहा जाएगा. ये जानकारी सही से भरते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा. जिसे डाउनलोड कर लें और एग्जाम वाले दिन साथ लेकर जाएं.

कब है परीक्षा

राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) की और से प्राइमरी/सेकेंडरी टीचर लेवल-I (क्लास 1-5) और लेवल-II (क्लास 6-8) पदों के लिए REET मेन्स एग्जाम आयोजित किया जा रहा है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 7,759 पदों को भरा जाना है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नोटिस के अनुसार 17 जनवरी से परीक्षा शुरू हो जाएगी जो कि 20 जनवरी तक चलेगी.

परीक्षा वाले दिन एडमिट कार्ड के अलावा उम्मीदवार अपना कोई पहचान पत्र भी लेकर जाएं. पहचान पत्र पर आपकी फोटो जरूर होनी चाहिए. एडमिट कार्ड पर लिखे गए एग्जाम सेंटर पर कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचे.

क्या है एग्जाम का पैटर्न

ये एग्जाम पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में होगा. परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे जो कि कुल 300 अंकों के होंगे. सवालों का जवाब देने के लिए कुल 150 मिनट मिलेंगे.