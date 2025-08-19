Rajasthan Patwari आंसर-की को लेकर आई ये अपडेट, जानें कब जारी होगी आंसर-की

विज्ञापन

Rajasthan Patwari Exam 2025: पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आंसर-की का लाखों उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं. जल्द ही आंसर-की जारी होने की उम्मीद है.

नई दिल्ली:

Rajasthan Patwari Answer Key: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न पत्र जारी कर दिया है. अब आंसर-की जारी होने का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक-दो दिनों में आंसर-की जारी होने की संभावना है. राजस्थान पटवारी की भर्ती परीक्षा 17 अगस्त को हुई थी, आंसर-की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी किया जाएगा. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए हैं वे आंसर-की जारी होने के बाद वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. आंसर-की जारी होने के बाद अपने नंबरों का अनुमान लगा सकते हैं, और अगर आप अपने आंसर-की से खुश नहीं रहेंगे तो आप आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं.

Rajasthan Patwari भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 3,705 पटवारी पदों को भरा जाएगा.  परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में हुआ था.  सुबह 9 बजे से 12 बजे तक दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक. राज्यभर के 38 जिलों में बनए गए 1 हजार से ज्यादा पदों पर एग्जाम आयोजित की गई थी. परीक्षा में 6.5 लाख से अधिक आवेदन आए थे. 

आंसर-की जारी होने के बाद फाइनल आंसर-की औऱ रिजल्ट साथ में या आस-पास जारी किया जाएगा. हालांकि चयन बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल डेट की घोषणा नहीं की गई है. लेकिन जल्द ही आंसर-की और रिजल्ट दोनों जारी किए जाएंगे. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर विजिट करते रहे.

