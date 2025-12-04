विज्ञापन

राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 का रिजल्ट जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF

Rajasthan Patwari Result: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSSB) ने पटवारी भर्ती 2025 का रिजल्ट रीलीज हो चुका है.

नई दिल्ली:

Rajasthan Patwari Result: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSSB) ने पटवारी भर्ती 2025 का रिजल्ट कर दिया है. इस परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे वे RSMSSB की ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं. रिजल्ट पीडीएफ के तौर पर जारी किया गया है. उम्मीदवारों को पीडीएफ डाउनलोड कर अपना रोल नंबर सर्च करना होगा. राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 38 जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 17 अगस्त 2025 को किया गया था. इस भर्ती के जरिए कुल  3705 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. परीक्षा में 6.76 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था.

RSMSSB Rajasthan Patwari result Link

कटऑफ मार्क्स लिस्ट

जनरल कैटेगरी- 249.238
जनरल-ईडब्ल्यूएस कैटेगरी- 241.5566
SC कैटेगरी- 226.7963
STकैटेगरी- 223.595
OBC कैटेगरी- 244.664
ABC कैटेगरी- 236.6958
SAH कैटेगरी- 90.5457

आगे की प्रक्रिया क्या होगी?

इस लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं वे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा. यह भर्ती प्रक्रिया फाइनल फेज होगा, जिसके बाद उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी. RSMSSB जल्द ही अपनी वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित डिटेल्स शेड्यूल और दिशा-निर्देश जारी करेगा. सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार कर लें.

