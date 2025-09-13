MBA करने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खबर! CAT परीक्षा 2025 रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी आगे....

IIM CAT regestration date 2025 : एमबीए करने का सपना देखने वालों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) कोझिकोड ने CAT (common admission test) परीक्षा 2025 की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी है. अब आप 20 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है, ऐसे में उम्मीदवार iimcat.ac.in पर जाकर प्रतिष्ठित कैट परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

कब होगी CAT परीक्षा 2025

बता दें कि आईआईएम शेड्यूल के मुताबिक, कैट परीक्षा 2025 30 नवंबर 2025 को देशभर के 170 शहरों में तीन पालियों में आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय आवेदक को 5 पसंदीदा शहरों को एग्जाम सेंटर के लिए विकल्प के रूप में चुनना होगा. इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 05 नवंबर 2025 को जारी किया जाएगा. जबकि परीक्षा परिणाम संभावित रूप से साल 2026 जनवरी के पहले सप्ताह में घोषित किए जा सकते हैं.

CAT परीक्षा 2025 रजिस्ट्रेशन फीस

इस परीक्षा के लिए कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन फीस अलग-अलग है. सामान्य वर्ग के लिए 2600 रूपये है जबकि SC,ST और दिव्यांग के लिए 1300 रूपये है.

क्या है कैट परीक्षा 2025 का पैटर्न

यह परीक्षा 2 घंटे की होगी. जिसमें वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (VARC), डेट इंटरप्रिटेशन व लॉजिकल रिजनिंग और क्वांटिटेटिव एबिलिटी चेक की जाएगी.

विदित हो कि आईआईएम कैट परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेश की लास्ट डेट इससे पहले 13 सितंबर 2025 थी.