RPSC ने कृषि विभाग भर्ती परीक्षा के लिए जारी किया टाइमटेबल, यहां देखिए कब कौनसा होगा एग्जाम

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने कृषि विभाग में विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जिसकी परीक्षाएं अक्टूबर 2025 में आयोजित की जाएंगी. यह उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण घोषणा है जो लंबे समय से इन परीक्षाओं का इंतजार कर रहे थे.

सभी परीक्षाएं आयोग द्वारा निर्धारित समय पर होंगी. तो चलिए जानते हैं इस भर्ती परीक्षा का डिटेल टाइमटेबल.

परीक्षाओं का आयोजन 12 अक्तूबर से 19 अक्तूबर 2025 तक किया जाएगा.

RPSC कृषि विभाग भर्ती परीक्षा 2024 टाइमटेबल

पहले दिन यानी 12 अक्तूबर को दो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक में सहायक सांख्यिकी आधिकारी (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाएगा. वहीं, दूसरी पाली 3 बजे से 3 बजकर 40 मिनट तक सभी 13 पदों के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य ज्ञान का पेपर होगा. यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है. 

दूसरे दिन यानी 13 अक्तूबर को सहायक कृषि अधिकारी पद के लिए परीक्षा 10 बजे से 11 बजकर 50 मिनट तक होगी. वहीं, दूसरी पाली में सांख्यिकी आधिकारी पद के लिए 3 बजे से 4 बजकर 50 मिनट तक परीक्षा होगी.

तीसरे दिन यानी 14 अक्तूबर को 10 बजे से 11 बजकर 50 मिनट तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर - एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की परीक्षा होगी. वहीं, इसी दिन 3 बजे से 4 बजकर 50 मिनट तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर-एग्रोनॉमी के पद के लिए परीक्षा होगी.

चौथे दिन यानी 15 अक्तूबर को सुबह 10 बजे से 11 बजकर 50 मिनट तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एटोमोलॉजी की परीक्षा होगी. फिर 3 बजे से 4 बजकर 50 मिनट तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर-एग्रीकल्चर बॉटनी की परीक्षा होगी.

पांचवें दिन यानी 16 अक्तूबर को प्लांट पैथोलॉजी और हॉर्टिकल्चर रिसर्च ऑफिसर-प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा 10 बजे से 11 बजकर 50 मिनट तक होगी. वहीं, दोपहर 3 बजे से 4 बजकर 50 मिनट तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर-हॉर्टिकल्चर की परीक्षा होगी. 

छठे दिन यानी 17 अक्तूबर को सुबह 10 बजे से 11 बजकर 50 मिनट तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर -एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की परीक्षा होगी, जबकि 3 बजे से 4 बजकर 50 मिनट तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर एग्रोनॉमी की परीक्षा आयोजित होगी.

सातवें दिन यानी 18 अक्तूबर को सुबह 10 बजे से 11 बजकर 50 मिनट तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर-एंटोमोलॉजी की परीक्षा होगी. फिर 3 बजे से 4 बजकर 50 मिनट तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर बॉटनी की परीक्षा होगी. 

वहीं अंतिम दिन यानी 19 अक्तूबर को सुबह 10 बजे से 11 बजकर 50 मिनट तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर-प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा आयोजित होगी. 


 

