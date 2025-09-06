विज्ञापन

रेलवे में नौकरी लगने के बाद कितनी मिलती है सैलरी? जानें क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं

भारतीय रेलवे नौकरी में स्थायी रोजगार के साथ अच्छी सैलरी और ढेरों सुविधाएं मिलती हैं. मुफ्त यात्रा, मेडिकल, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं इसे युवाओं के लिए आकर्षक बनाती हैं.

Read Time: 3 mins
Share
रेलवे में नौकरी लगने के बाद कितनी मिलती है सैलरी? जानें क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं
प्रमोशन के मामले में भी रेलवे नौकरी बेहतरीन विकल्प मानी जाती है.

Railway recruitment 2025 : भारतीय रेलवे सिर्फ देश की सबसे बड़ी नौकरी देने वाली संस्था ही नहीं है, बल्कि यहां काम करने का मतलब है स्थायी रोजगार, अच्छी सैलरी और ढेरों सुविधाएं. 7वें वेतन आयोग के बाद रेलवे कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी और अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा भी शुरू हो गई है. आइए जानते हैं रेलवे की सैलरी स्ट्रक्चर और फायदे.

रेलवे की सैलरी स्ट्रक्चर

रेलवे में कर्मचारियों को चार ग्रुप में बांटा गया है और हर ग्रुप की तनख्वाह अलग-अलग तय होती है. सबसे ऊपर ग्रुप A आता है, जिसमें जनरल मैनेजर, IRTS, IRAS जैसे बड़े पद शामिल होते हैं. इन पदों पर बेसिक पे करीब 56,100 रुपये से शुरू होकर 1,40,000 रुपये से भी ऊपर पहुंच जाता है. भत्तों के साथ इनकी इन-हैंड सैलरी 70,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक हो सकती है.

ग्रुप B में स्टेशन सुपरवाइजर और चीफ गार्ड मास्टर जैसे पद आते हैं. इनकी बेसिक पे 35,400 से 53,100 रुपये तक होती है और कुल सैलरी भत्तों के साथ 40,000 से 80,000 रुपये तक पहुंच जाती है.

ग्रुप C में जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट और टिकट चेकर जैसी नौकरियां आती हैं. इस ग्रुप की बेसिक पे 19,900 से 35,400 रुपये तक होती है और भत्तों सहित इन-हैंड सैलरी लगभग 25,000 से 55,000 रुपये तक मिलती है.

सबसे निचले स्तर पर ग्रुप D होता है, जिसमें ट्रैकमैन, हेल्पर और असिस्टेंट पॉइंट्समैन जैसे पद शामिल हैं. इनकी बेसिक पे 18,000 रुपये है और भत्तों के साथ इन-हैंड सैलरी करीब 22,000 से 28,000 रुपये तक पहुंचती है. इन सभी के ऊपर महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और नाइट ड्यूटी या ओवरटाइम का पैसा भी मिलता है.

रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं

रेलवे कर्मचारियों को सैलरी के साथ-साथ कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं, जो इस नौकरी को और खास बना देती हैं. कर्मचारियों और उनके परिवार को मुफ्त या रियायती दरों पर रेल यात्रा की सुविधा दी जाती है. इसके अलावा रेलवे कॉलोनी में क्वार्टर या फिर हाउस रेंट अलाउंस का विकल्प भी उपलब्ध होता है.

हेल्थकेयर सुविधा भी रेलवे नौकरी की एक बड़ी खासियत है. कर्मचारियों और उनके परिवार को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है. रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन, NPS और ग्रैच्युटी जैसी योजनाएं लागू होती हैं. इसके साथ ही रेलवे कर्मचारियों को दुर्घटना और जीवन बीमा का कवर भी मिलता है, जो आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत करता है.

प्रमोशन के मामले में भी रेलवे नौकरी बेहतरीन विकल्प मानी जाती है. ग्रुप D से ग्रुप C तक नियमित डिपार्टमेंटल एग्जाम के जरिए तरक्की का मौका मिलता है. इसके अलावा कर्मचारियों को कई बैंकिंग सुविधाएं जैसे मुफ्त NEFT/RTGS, ड्राफ्ट और मल्टी-सिटी चेक की भी सुविधा दी जाती है.

भारतीय रेलवे में नौकरी सिर्फ एक स्थायी रोजगार नहीं बल्कि आर्थिक स्थिरता और जीवनभर की सुरक्षा का भरोसा देती है. यहां काम करने वाले कर्मचारी न सिर्फ अच्छी सैलरी पाते हैं बल्कि उन्हें यात्रा, आवास, स्वास्थ्य और बीमा जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. यही वजह है कि रेलवे जॉब आज भी युवाओं के लिए सबसे आकर्षक और भरोसेमंद करियर विकल्पों में से एक मानी जाती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indian Railway Jobs Salary, Indian Railway Benefits
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com