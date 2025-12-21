यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी, ये रहा डाउनलोड करने का Direct Link

UGC NET December 2025 City Slip: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने दिसंबर में होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. यूजीसी नेट की परीक्षा

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा की परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक किया जाएगा. एग्जाम सीबीटी मोड में होंगे. पहली शिफ्ट 9 बजे से लेकर दोपहर 12 तक चलेगी. दूसरी शिफ्ट 3 बजे से लेकर 6 बजे तक चलेगी. उम्मीदवार सिटी इंटीमेशन स्लिप को एडमिट कार्ड न समझें. एडमिट कार्ड बाद में अलग से जारी होंगे. फिलहाल आप एग्जाम सेंटर के बारे में जान पाएंगे. एग्जाम सिटी की जानकारी परीक्षा से 10 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी

यूजीसी नेट की परीक्षा 85 विषयों के लिए आयोजित की जा रही है. ये एग्जाम देश भर के यूनिवर्सिटी और अन् हायर एजुकेशन संस्थानों में जूनियर प्रोफेसर फेलोशिप (JRF) और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ली जाती है. ये परीक्षा हर साल दो बार होती है, जून सेशन और दिसंबर सेशन.

UGC NET December 2025 City Slip: ऐसे करें डाउनलोड

ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा.

होम पेज पर दिए गए UGC NET दिसंबर जून 2025 एग्जाम सिटी स्लिप लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.

अब आपकी स्क्रीन पर आपका एग्जाम सिटी स्लिप ओपन होगा.

अब आप एग्जाम सिटी स्लिप को डाउनलोड करें.

ये भी पढ़ें-Bihar STET Result 2025: बिहार परीक्षा बोर्ड कभी भी जारी कर सकता है STET रिजल्ट, एक क्लिक में ऐसे करें चेक