MPSC Result Declared: महाराष्ट्र संयुक्त सेवा प्री परीक्षा के परिणाम घोषित, ये रहा डायरेक्ट लिंक

MPSC SERVICES COMBINED PRE EXAM Result Declared: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने ग्रुप C प्रारंभिक परीक्षा 2024 के परिणाम (SERVICES COMBINED PRE EXAM) की आधिकारिक घोषणा कर दी है. जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mpsc.gov.in पर जाकर अपने स्कोर देख सकते हैं. प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम शामिल हैं जिन्होंने अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक पास की है.

ऐसे चेक करें MPSC कंबाइंड सर्विस प्री एग्जाम का रिजल्ट

MPSC ग्रुप सी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2025 देखने के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, होमपेज पर 'परिणाम' टैब पर क्लिक करना होगा और फिर 'ग्रुप सी सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024' लिंक का चयन करना होगा. रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिसे भविष्य में उपयोग के लिए देखा और डाउनलोड किया जा सकता है. साथ ही नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी चेक कर सकते हैं.

SERVICES COMBINED PRE EXAM Result Declared Link

Mains एग्जाम को लेकर जल्द जारी होगा नोटिस

जो उम्मीदवार इस प्री परीक्षा में पास हुए हैं वे मेन्स परीक्षा में शामिल होने के पात्र है, इसके लिए जल्द ही मेन्स परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा.

