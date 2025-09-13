MPPSC 2024: श्योपुर के देवांशु शिवहरे ने चौथे प्रयास में किया टॉप, बने डिप्टी कलेक्टर

MPPSC result 2024 : मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग यानी (MPPSC) की परीक्षा 2024 का रिजल्ट घोषित हो गया है. इस बार श्योपुर के विजयपुर के रहने वाले देवांशु शिवहरे ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है. देवांशु ने फाइनल रिजल्ट में 1685 में से 953 अंक हासिल कर पहला स्थान पाया. खास बात यह है कि लगातार तीन बार की निराशा के बाद उन्होंने चौथे प्रयास में न सिर्फ सफलता पाई, बल्कि टॉपर बनकर ये साबित कर दिया कि मेहनत और लगन कभी बेकार नहीं जाती.

देवांशु पहले भी 2022 में MPPSC परीक्षा में सफल हुए थे और उनका सिलेक्शन कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर हुआ था. लेकिन उनका सपना हमेशा से डिप्टी कलेक्टर बनने का था. इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने लगातार मेहनत की और आखिरकार चौथे प्रयास में सफलता हासिल की. इस बार उन्हें डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है.

देवांशु एक साधारण परिवार से आते हैं. उनके पिता रामकेश शिवहरे विजयपुर के स्वास्थ्य केंद्र में आई-असिस्टेंट हैं, जबकि उनकी मां नर्सिंग ऑफिसर हैं. घर में शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी गई, जिसका असर देवांशु की पढ़ाई और करियर में साफ दिखाई देता है.

देवांशु ने शुरुआती पढ़ाई श्योपुर में की. इसके बाद रायसेन के नवोदय विद्यालय से 12वीं की पढ़ाई पूरी की. आगे उन्होंने इंदौर के आईआईटी से बीटेक किया. बीटेक पास करने के बाद उन्होंने पूरी तरह से MPPSC की तैयारी शुरू की. तैयारी के दौरान उन्होंने इंदौर और शिवपुरी दोनों जगह रहकर पढ़ाई की और अपने लक्ष्य पर डटे रहे.

110 उम्मीदवारों में सबसे आगे

MPPSC 2024 में कुल 110 उम्मीदवार ही सफल हो पाए हैं. इनमें से देवांशु ने टॉप करके प्रदेशभर के युवाओं के लिए प्रेरणा की मिसाल पेश की है. उनका सफर ये संदेश देता है कि असफलता किसी मंज़िल का अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का पहला कदम होती है.