MP Police Constable Recruitment 2025 : MP police में 7500 कांस्टेबल की निकली भर्ती, यहां जानिए फुल डिटेल...

MP Police bharti details 2025 : मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने (MPESB) ने राज्य पुलिस विभाग में 7500 कांस्टेबल पदों की भर्ती निकली है. जिसके लिए आवेदन 15 सितंबर 2025 से शुरू होकर 29 सितंबर 2025 तक होंगे. वहीं, उम्मीदवार आवेदन में सुधार 04 अक्तूबर 2025 तक कर सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें, आवेदन शुल्क और परीक्षा की तारीख और समय क्या होगा...

कैसे करें आवेदन

इस भर्ती परीक्षा आवेदन करने के लिए esb.mp.gov.in पर जाएं फिर online form-police constable recruitment test 2025 लिंक पर क्लिक करिए अब आप अपनी पर्सनल, एकेडेमिक और अन्य जरूरी डिटेल्स भरिए इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट कर दीजिए अब आप कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके, प्रिंट निकाल लीजिए.

MP Police कांस्टेबल भर्ती 2025 आवेदन शुल्क

इस परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रूपये प्रति पेपर और एससी, एसटी, ओबीसी आदि को 250 रूपये प्रति पेपर देना होगा.

कब होगी MP Police कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025

इस भर्ती के लिए परीक्षा 10 अक्तूबर को दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से 11:30 तक होगी और दूसरी दोपहर 2:30 से 4:30 तक होगी.

पहली शिफ्ट के लिए परीक्षार्थी को सुबह 8:30 बजे जबकि दूसरी शिफ्ट के लिए दोपहर 1:30 बजे एग्जाम सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा. वहीं, परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों को 10 मिनट गाइड लाइन पढ़ने के लिए दिए जाएंगे.