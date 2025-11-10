IAF Vacancy: इंडियन एयर फोर्स में शामिल होने का मौका, आज से इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू

Sarkari Job 2026: इंडियन एयर फोर्स (IAF) शामिल होने का शानदार मौका है. दरअसल, IAF में युवाओं के लिए भर्ती निकली है. आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है. इंडियन एयर फोर्स (Indian Air Force) से जारी नोटिस के मुताबिक, एप्लीकेशन की प्रक्रिया 10 नंवबर से शुरू होगी. सरकारी नौकरी को पाने के लिए कुछ योग्यता मांगी गई है, अगर आप इसे पूरा कर पाते हैं तो आप इस पद के पात्र होंगे. जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई.

इस वैकेंसी के जरिए ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल/नॉन-टेक्निकल पदों को भरा जाएगा. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषय के साथ पास होना जरूरी है. साथ ही इंजीनियरिंग या तकनीक के विषय में कम-से-कम 60 प्रतिशत नंबर के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए. आयु सीमा 20 से 24 साल तय की गई है. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाना होगा. जहां उन्हें पूरी जानकारी मिल जाएगी.

एप्लीकेशन फीस

अप्लाई करने के लिए सभी कैंडिडेट्स को आवेदन फीस (Application Fees) 550+ जीएसटी रुपये साथ भुगतान करना होगा.वहीं NCC एंट्री के लिए कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है. इस भर्ती के तहत सलेक्शन के लिए लिखित परीक्षा होगी, फिर एयर फोर्स सिलेक्शन फोर्स (AFSB) की ओर से इंटरव्यू पास करना होगा और फिर मेडिकल पास करना होगा.

एग्जाम पैटर्न समझ लें

AFCAT लिखित परीक्षा 300 नंबरों की होगी, जिसके लिए आपको दो घंटे का समय दिया जाएगा. परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं. लिखित परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूट टेस्ट सवाल पूछे जाएंगे. इनमें नेगेटिव मार्किंग होगी.