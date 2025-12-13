KVS Vacancy 2025 : केंद्रीय विद्यालय में 2499 भर्ती और निकलीं, 9 हजार वैकेंसी पहले ही, भरे जाएंगे प्रिंसिपल से लेकर वित्त अधिकारी के पद

Kendriya Vidyalaya Jobs 2025: केंद्रीय विद्यालय संगठन (Kendriya Vidyalaya Sangathan KVS) ने 2499 पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं. ये भर्तियां प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी और विभिन्न अन्य पदों पर की जानी है. जो लोग सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, वो इस मौके को हाथ से जाना न दें और तुरंत आवेदन कर दें. बता दें कि इससे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) की और से 9921 पदों पर भर्तियां निकाली गई थीं. आइए जानते हैं कि अब किन पदों पर कितनी भर्तियां निकली हैं और कैसे आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 दिसंबर, 2025 है. आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही होंगे. कुल 2499 वैकेंसी में से 1712 अनारक्षित रखी गई हैं. जबकि 525 एससी, 262 एसटी के लिए आरक्षित हैं.

पदों के नाम कितनी भर्तियां निकली प्रिंसिपल 157 वाइस प्रिंसिपल 125 पीजीटी (हिंदी) 67 पीजीटी (अंग्रेजी) 94 पीजीटी (भौतिकी) 138 पीजीटी (रसायन विज्ञान) 128 पीजीटी (गणित) 49 पीजीटी (जीवविज्ञान) 74 पीजीटी (इतिहास) 39 पीजीटी (अर्थशास्त्र) 80 पीजीटी (भूगोल) 38 टीजीटी (अंग्रेजी) 258 टीजीटी (हिंदी) 79 टीजीटी (विज्ञान) 143 टीजीटी (गणित) 307 टीजीटी (सामाजिक अध्ययन) 253 प्रधानाध्यापक 124 वित्त अधिकारी 5 अनुभाग अधिकारी 6 सहायक अनुभाग अधिकारी 107 वरिष्ठ सचिवालय सहायक 179 कनिष्ठ सचिवालय सहायक 49 कुल पद 2499

बात दें कि ये विभागीय भर्ती है. ऐसे में केवल KVS में पहले से काम कर रहे कर्मचारी ही आवेदन कर सकेंगे

कैसे करें आवेदन

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट- https://kvsangathan.nic.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहीं आवदेन करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन सही से पढ़ लें. ये नोटिसफिकेशन आपको इस लिंक पर मिल जाएगा- https://kvsangathan.nic.in/en/interview-notice/

याद रखें कि आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है. जबकि एग्जाम 15 फरवरी, 2026 में होंगे.

