विज्ञापन

KVS Vacancy 2025 : केंद्रीय विद्यालय में 2499 भर्ती और निकलीं, 9 हजार वैकेंसी पहले ही, भरे जाएंगे प्रिंसिपल से लेकर वित्त अधिकारी के पद

Kendriya Vidyalaya Jobs 2025: केंद्रीय विद्यालय संगठन (Kendriya Vidyalaya Sangathan KVS) ने 2499 पदों भर्तियां निकाली हैं. इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 दिसंबर, 2025 है. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे.

Read Time: 2 mins
Share
KVS Vacancy 2025 : केंद्रीय विद्यालय में 2499 भर्ती और निकलीं, 9 हजार वैकेंसी पहले ही, भरे जाएंगे प्रिंसिपल से लेकर वित्त अधिकारी के पद
Kendriya Vidyalaya Jobs 2025: प्रिंसिपल के कुल 157 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं.

Kendriya Vidyalaya Jobs 2025: केंद्रीय विद्यालय संगठन (Kendriya Vidyalaya Sangathan KVS) ने 2499 पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं. ये भर्तियां प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी और विभिन्न अन्य पदों पर की जानी है. जो लोग सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, वो इस मौके को हाथ से जाना न दें और तुरंत आवेदन कर दें. बता दें कि इससे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) की और से 9921 पदों पर भर्तियां निकाली गई थीं. आइए जानते हैं कि अब किन पदों पर कितनी भर्तियां निकली हैं और कैसे आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 दिसंबर, 2025 है. आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही होंगे.  कुल 2499 वैकेंसी में से 1712 अनारक्षित रखी गई हैं. जबकि 525 एससी, 262 एसटी के लिए आरक्षित हैं.

पदों के नामकितनी भर्तियां निकली
प्रिंसिपल157
वाइस प्रिंसिपल   125
पीजीटी (हिंदी)  67
पीजीटी (अंग्रेजी)   94
पीजीटी (भौतिकी) 138
पीजीटी (रसायन विज्ञान)    128
पीजीटी (गणित)   49
पीजीटी (जीवविज्ञान)   74
पीजीटी (इतिहास)   39
पीजीटी (अर्थशास्त्र)  80
पीजीटी (भूगोल)   38
टीजीटी (अंग्रेजी)    258
टीजीटी (हिंदी)    79
टीजीटी (विज्ञान)    143
टीजीटी (गणित)    307
टीजीटी (सामाजिक अध्ययन)    253
प्रधानाध्यापक    124
वित्त अधिकारी    5
अनुभाग अधिकारी    6
सहायक अनुभाग अधिकारी    107
वरिष्ठ सचिवालय सहायक    179
कनिष्ठ सचिवालय सहायक    49
कुल पद    2499

बात दें कि ये विभागीय भर्ती है. ऐसे में केवल KVS में पहले से काम कर रहे कर्मचारी ही आवेदन कर सकेंगे

कैसे करें आवेदन

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट- https://kvsangathan.nic.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहीं आवदेन करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन सही से पढ़ लें. ये नोटिसफिकेशन आपको इस लिंक पर मिल जाएगा- https://kvsangathan.nic.in/en/interview-notice/

Latest and Breaking News on NDTV

याद रखें कि आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है. जबकि एग्जाम 15 फरवरी, 2026 में होंगे.

ये भी पढ़ें- ये भी पढे़ं- नैनीताल बैंक में क्लर्क से लेकर PO पदों तक निकली है नौकरियां, 12 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kendriya Vidyalaya Jobs 2025, KVS Recruitment Apply Online, Kvsangathan NIC In Recruitment, Kendriya Vidyalaya Teacher Recruitment 2025, KVS Recruitment 2025 Apply Online
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com