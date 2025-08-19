JSSC का बड़ा एक्शन: 44 PGT अभ्यर्थियों की उम्मीदवारों की रद्द , यहां जानिए वजह

JSSC PGT 2023 Update : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने एक बहुत जरूरी नोटिस जारी की है, जिससे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर (PGT) बनने का सपना देख रहे 44 उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है. JSSC ने इन सभी 44 लोगों की उम्मीदवारी यानी भर्ती प्रक्रिया को ही कैंसिल कर दिया है. दरअसल, ये अभ्यर्थी अपने मूल विषय की जगह अन्य विषयों से स्नातकोत्तर की डिग्री लेकर इस परीक्षा में शामिल हुए थे. इनमें संस्कृत के 34 और इतिहास विषय के 10 अभ्यर्थी हैं. आइए जानते हैं

1. विषय से जुड़ी डिग्री में गड़बड़ी

यह भर्ती रद्द होने का सबसे प्रमुख कारण रहा, जिसके चलते कुल 44 उम्मीदवार बाहर हो गए.

संस्कृत (34 उम्मीदवार): इन उम्मीदवारों के पास मुख्य विषय 'संस्कृत' में पीजी की डिग्री नहीं थी. इनकी डिग्री 'संस्कृत साहित्य', 'ज्योतिष', 'आचार्य' या 'नव्य व्याकरण' जैसे संबंधित विषयों में थी, जिसे आयोग ने भर्ती के लिए अमान्य करार दिया.

इतिहास (10 उम्मीदवार): इसी तरह, 'इतिहास' विषय के लिए 'मध्यकालीन इतिहास' या 'प्राचीन इतिहास' में पीजी की डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों की भर्ती भी रद्द कर दी गई.

2. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और सर्टिफिकेट से जुड़ी समस्याएं

कई उम्मीदवार डॉक्यूमेंट जांच की प्रक्रिया में चूक गए, जिस कारण उन्हें बाहर होना पड़ा.

DV में अनुपस्थित: कुल 14 उम्मीदवार (10 इतिहास और 4 संस्कृत) तय तारीख पर अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की जांच करवाने के लिए आयोग के सामने उपस्थित ही नहीं हुए.

जरूरी सर्टिफिकेट जमा नहीं करना: 4 उम्मीदवारों ने आवश्यक स्वच्छता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया, जिसके कारण उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई.

3. एक साथ दो कोर्स

3 उम्मीदवारों (2 संस्कृत और 1 इतिहास) ने 13 अप्रैल 2022 से पहले एक ही समय में दो समांतर कोर्स किए थे, जो नियमों के खिलाफ है.

4- 14 उम्मीदवारों का रिजल्ट अभी होल्ड पर

इन सभी के अलावा, 14 अन्य उम्मीदवारों का रिजल्ट झारखंड उच्च न्यायालय के एक आदेश के कारण लंबित (Hold) रखा गया है. कोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद ही आयोग इन उम्मीदवारों के भविष्य पर कोई निर्णय लेगा.