देश में 2023-24 में बढ़ीं नौकरियां, नई नौकरियां 46.6 मिलियन के पार, RBI के आंकड़ों से खुलासा

46.6 Million New Job In 2023-24: भारत में पिछले साल से नई नौकरियां (New Jobs) की संख्या में दोगुने से अधिक वृद्धि हुई है. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 46.6 मिलियन नई नौकरियां अस्तित्व में आई हैं. देश में कार्यरत लोगों की कुल संख्या 2022-23 में 596.7 मिलियन से बढ़कर 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 643.3 मिलियन हो गई. जबकि 2017-18 और 2021-22 के बीच औसतन 20 मिलियन नौकरियां सृजित की गईं. वहीं साल 2023-24 के दौरान यह संख्या दोगुनी से अधिक हो गई.

आरबीआई के केएलईएमएस (KLEMS) डेटाबेस में प्रोडेक्शन के पांच की इनपुट शामिल हैं- कैपिटल (K), लेबर (L), एनर्जी (E), मैटेरियल (M), और सर्विसेस (S). यह डेटाबेस 27 उद्योगों के लिए बनाया गया है, जिन्हें मिलाकर छह सेक्टर बनाए गए हैं, जो पूरी अर्थव्यवस्था को कवर करते हैं. आरबीआई ने पहली बार उपलब्ध जानकारी के आधार पर वित्त वर्ष 24 में कुल अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादकता का अनंतिम अनुमान भी लगाया है.

यह श्रमिकों के शिक्षा स्तर के आधार पर अर्थव्यवस्था में श्रम की गुणवत्ता को दर्शाता है. डेटा शिक्षा के स्तर और आयु समूहों में रोजगार में वृद्धि दर्शाता है. वित्त वर्ष 2018 में बेरोजगारी अनुपात 2.2 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 1.4 प्रतिशत हो गई है. निर्माण को छोड़कर सेवा क्षेत्र अब कृषि से बाहर जाने वाले अधिकांश कार्यबल को सोख रहा है. यह 2000-2011 की अवधि के बिल्कुल विपरीत है जब निर्माण क्षेत्र कार्यबल को अधिकांश रोजगार दे रहा था. भारतीय रिजर्व बैंक के डाटायह पता चलता है कि वित्तीय और व्यावसायिक सेवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी उच्च-कुशल गतिविधियों में शिक्षित श्रमिकों की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी जा रही है.

