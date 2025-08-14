पानी के नीचे आग से खेलना! जानिए अंडरवॉटर वेल्डिंग की खतरनाक दुनिया कैसी है?

Most Dangerous Job: क्या आप भी समुद्र की दुनिया में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं. अंडरवॉटर वेल्डर बनकर पानी के नीचे सबकुछ सुधारना चाहते हैं? तो आपको बता दें कि अंडरवॉटर वेल्डिंग दुनिया के सबसे खतरनाक प्रोफेशनों में से एक है, जिसमें पानी के अंदर रिपेयरिंग का काम किया जाता है. इसमें हर पल खतरा ही खतरा (How Dangerous is Underwater Welding) होता है. इस दौरान वेल्डर को गहरे पानी, लिमिटेड ऑक्सीजन, करंट, विस्फोट और समुद्री जीवों जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है. यह काम सिर्फ टेक्नोलॉजी स्किल ही नहीं, बल्कि बेहद हिम्मत और धैर्य (Underwater Welding Safety Tips) भी मांगता है. आइए जानते हैं यह कितना मुश्किल होता है और इसमें क्या फ्यूचर है...

पानी के नीचे वेल्डर क्या करता है - what does Underwater Welder Do

पानी के नीचे वेल्डिंग करने वाले वेल्डर्स को गहरी समुद्री दुनिया में उतरकर जहाज, पाइपलाइन और अन्य स्ट्रक्चर्स की रिपेयरिंग करनी होती है. पानी के नीचे वेल्डर शिप या नाव से कूदकर पानी में उतरते हैं. उनके पास एक नली होती है, जिससे उन्हें सांस लेने के लिए हवा मिलती है. हाथ में वेल्डिंग टूल लेकर वे पानी के अंदर मरम्मत का काम करते हैं. इस काम में रोशनी बहुत कम होती है. कई बार पानी में सब कुछ धुंधला होता है. ऐसे में वेल्डर अपने हाथ और महसूस करने की क्षमता पर भरोसा करके काम करते हैं. कभी-कभी उन्हें सिर्फ हाथ से ही पता लगाना पड़ता है कि वेल्डिंग कहां करनी है.

अंडरवॉटर वेल्डिंग में आने वाली मुश्किलें - Underwater Welding Difficulties

1. पानी के नीचे वेल्डिंग करते समय कई तरह की मुश्किलें आती हैं. इसमें सबसे पहला डायरेक्शन भूल जाना है. जब पानी में सही दिशा पहचानना ही मुश्किल हो जाता है.

2. कम रोशनी की वजह से अक्सर पानी इतना धुंधला होता है कि देखने में मुश्किल आती है.

3. वेल्डिंग के दौरान करंट लगने का खतरा बना रहता है.

4. कभी-कभी पानी में वेल्डिंग के दौरान छोटे विस्फोट भी हो सकते हैं.

अंडरवॉटर वेल्डिंग में सावधानियां -Underwater Welding Precautions

कई तरह के रिस्क के बावजूद वेल्डर्स पूरी सावधानी और ध्यान से काम करते हैं. उनका एक्सपीरिएंस और ट्रेनिंग उन्हें इन खतरों से निपटने में मदद करता है. अंडरवाटर वेल्डर जोसेफ पुर्विस कहते हैं, 'हर वेल्डर को डर लगता है, यह बिलकुल सामान्य और स्वाभाविक है. आपको बता दें कि डर उन्हें और ज्यादा अलर्ट भी रखता है. इस काम में सिर्फ बहादुरी ही नहीं समझदारी और एक्सपीरिएंस की भी जरूरत होती है. पानी के अंदर किसी भी गलती का नतीजा गंभीर हो सकता है.'

अंडरवॉटर वेल्डिंग प्रोफेशन क्यों है खास - Why Underwater Welding Profession Special

बड़े जहाज (Ship), ऑयल रिग और पाइपलाइन की रिपेयरिंग.

सोलर पैनल और नए एनर्जी प्रोजेक्ट्स में मदद.

शिप को जल्दी और सही तरीके से रिपेयर करना.

ये काम मशीनों से नहीं हो सकता, इसलिए इंसानों की जरूरत पड़ती है.

अंडरवॉटर वेल्डिंग प्रोफेशन का फ्यूचर -Underwater Welding Profession Future

पानी के नीचे वेल्डिंग का अनुभव कई नई नौकरियों में मदद करता है. कई वेल्डर्स रिन्यूबल एनर्जी सेक्टर में काम करने लगे हैं. वे सौर पैनल और बैटरी सिस्टम की रिपेयरिंग और इंस्टालेशन में अपने एक्सपीरिएंस का इस्तेमाल करते हैं. जोसेफ पुर्विस कहते हैं, 'मैं चाहता था कि मेरे बच्चे मुझे नई एनर्जी के काम में लगे हुए देखें. यह सिर्फ काम नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा बनाने का तरीका है.'