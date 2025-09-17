UPPSC RO ARO Result 2025: यूपी आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक

UPPSC RO ARO Result 2025 Download Link: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारियों (RO/ARO) प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं. रिजल्ट पीडीएफ के रूप में जारी किया गया है. PDF डाउनलोड करने के बाद अपना रोल नंबर सर्च करें. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा में शामिल होना होगा. यूपीपीएससी की ओर से आरओ/एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 27 जुलाई 2025 किया गया था.

इतने पदों पर होगी भर्ती

जारी रिजल्ट के मुताबिक, कुल 7509 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 419 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. यूपी RO ARO भर्ती परीक्षा के लिए कुल 1076004 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा में 454589 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. समीक्षा अधिकारी (RO) के कुल 338 पदों के लिए 6093 मेन्स परीक्षा में सफल होंगे. सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) के कुल 79 पदों के लिए 1386 मेन्स के लिए सफल हुए हैं. सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के कुल 02 पदों के लिए 30 अभ्यर्थियों मेन्स परीक्षा में शामिल होंगे.

UPPSC RO ARO Result 2025 Declared: रिजल्ट ऐसे चेक करें

ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा.

होमपेज पर दिए गए “What's New” सेक्शन में जाएं.

अब UPPSC RO ARO Result 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा.

स्क्रीन रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल खुल जाएगी,

अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके सर्च करें.



