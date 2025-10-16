विज्ञापन

IBPS: भारत की सरकारी बैंकों में नौकरी पाने का क्या है रास्ता, इतनी करनी होगी पढ़ाई, जानें सबकुछ

क्या आप जानते हैं, IBPS के जरिए किन बैंकों में भर्ती होती है. भारत के किन बैंकों में नौकरी मिलती है. जानिए सबकुछ यहां.

Read Time: 2 mins
Share
IBPS: भारत की सरकारी बैंकों में नौकरी पाने का क्या है रास्ता, इतनी करनी होगी पढ़ाई, जानें सबकुछ
नई दिल्ली:

Sarkari Bank Jobs: बैंक में नौकरी करने का लाखों उम्मीदवारों का सपना होता है. हर साल IBPS की ओर से वैकेंसी आती है. क्या IBPS भारत के हर बैंकों में भर्ती के लिए परीक्षा करवाती है. क्या है बैंक में नौकरी पाने का रास्ता? चलिए जानते हैं IBPS की भर्ती परीक्षा को लेकर काम के बारे में और किन बैंकों में IBPS के जरिए भर्ती होती है.दरअसल, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के 11 प्रमुख बैंकों और 40 से अधिक ग्रामीण बैंकों (RRBs) में भर्ती 'इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन' (IBPS)  द्वारा परीक्षाए आयोजित कराई जाती है. आईबीपीएस सरकारी बैंकों में क्लर्क, प्रोबेशनरी ऑफिसर  (PO), स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO), रीजनल रूरल बैंक ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट जैसे अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए हर साल परीक्षा आयोजित करता है.

आईबीपीएस परीक्षा में शामिल बैंक

इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं. हालांकि, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), अपनी भर्ती परीक्षा खुद ही आयोजित करता है और आईबीपीएस का हिस्सा नहीं है.

तीन लेवल पर परीक्षा होती है

  • प्रीलिम्स
  • मेन्स
  • इंटरव्यू
  • क्लर्क पद के लिए केवल दो परीक्षाएं (प्रीलिम्स और मेन्स) होती हैं.

शैक्षणिक योग्यता और शर्तें

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री ज़रूरी है.पीओ के लिए 20 से 30 साल और क्लर्क के लिए 20 से 28 साल होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलती है. बुनियादी कंप्यूटर जानकारी होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें-CTET Dec 2025: सीटेट दिसंबर के लिए के जानिए कब जारी होगा नोटिफिकेशन, ये रहा लेटेस्ट अपेडट

क्लर्क और आरआरबी के सभी पदों के लिए, अगर भर्ती किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बैंक में होनी है, तो आवेदक को उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा  की जानकारी होनी चाहिए, जिसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट (LPT) से कहते हैं. वहीं पीओ (जनरल) के लिए यह क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य नहीं है. स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के लिए संबंधित विषय में विशेष शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है. (जैसे लॉ ऑफिसर के लिए एलएलबी).  किसी भी स्ट्रीम (आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स) से ग्रेजुएट उम्मीदवार इन परीक्षाओं में बैठ सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bank Jobs, Sarkari Naukri, Bank Naukri, Bank Job 2025, Bank Jobs 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com